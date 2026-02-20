【後編】私の分の新幹線の予約を忘れた！？衝撃行動を連発するオタ友に【まさかの展開】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「金欠」をアピールしながらマウントを取る推し活仲間。遠征先での度重なる身勝手な行動に振り回された挙句、彼女に訪れたあまりにも情けない結末とは？

＜前回のお話＞

「お金がない」と言いつつ推し活での散財を自慢し、こちらを見下すような発言を繰り返すオタ友。

私が彼女の行かない公演に参加すると知って不機嫌になるなど、不穏な空気のまま愛知遠征へ行くことになりました。

ホテルは私、新幹線は友人が予約することになっていたのですが…？

出発当日、信じられないことが発覚。友人が私の分の新幹線チケットを取り忘れていたのです。慌てて購入しようとしましたが、安いチケットは売り切れ。結局、私が高い正規料金を払う羽目になりました。

それでも彼女は謝るどころか、「〇〇ちゃんはお金あるから大丈夫だよね？笑」とヘラヘラしており、その無神経さに怒りで震えが止まりませんでした。

会場に着くと、彼女はすぐさまグッズ売り場へ直行。私はすでに通販で予約済みでしたが、付きあわされることになりました。長蛇の列に並んでいる最中、彼女は「ごめん、トイレ」と何度も列を抜けます。

不審に思ってSNSを見ると、なんとほかの友人と会っている写真がアップされていました。私を列の場所取りに使って、自分だけ楽しんでいたことがわかり、ついに私の堪忍袋の緒が切れました。