私の分の新幹線の予約を忘れた！？衝撃行動を連発するオタ友に【まさかの展開】が...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「金欠」をアピールしながらマウントを取る推し活仲間。遠征先での度重なる身勝手な行動に振り回された挙句、彼女に訪れたあまりにも情けない結末とは？
金欠アピールなのにマウント？友人の矛盾した言動
推し活仲間である友人と食事に行ったときのことです。「今月ピンチだから」と安くておしゃれなお店をリクエストされ、私が気を使って探しました。
しかしいざ入店しても、彼女はメニューの値段ばかり気にしていて、心から楽しめていない様子。せっかく推し活の話をする場なのに、お金のことばかり気にする彼女を見て、なんだかモヤモヤ。
ところが、話が今回のライブツアーのことになると、彼女の態度は一変。「全通する予定だよ」「グッズも数万円分買っちゃった」と、急に羽振りのよさをアピールし始めたのです。
さらに「〇〇ちゃんは行かないの？あんまりお金ない？」と、こちらを見下すような発言まで飛び出しました。金欠で節約したいと言っていたはずなのに、推し活ではマウントを取りたいようで、その矛盾した態度に私は呆れてしまいました。
彼女が行かない公演への参加がバレて不穏な空気に
マウントを取られ続け、少しカチンときた私は「私もこことここの公演は行く予定だよ」と正直に伝えました。すると、彼女の顔色が明らかに変わったのです。どうやら、自分が参加しない公演に私が参加することが気に入らなかったようでした。
あからさまに不機嫌になり、口数も減ってしまいました。楽しいはずの食事会は、重苦しい沈黙と気まずさに包まれたまま終わってしまったのです。
後日、気を取り直して2人で愛知のライブへ遠征することになりました。話しあいの末、ホテルは私が、新幹線は彼女が予約するという分担に決まりました。あんなことがあったけれど、現地に行けば一緒に楽しめるだろうと期待していたんです。
しかし、この役割分担が後に大きなトラブルの引き金になるとは、このときはまだ知る由もありませんでした。
ここから彼女の身勝手さが爆発し、衝撃の展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部