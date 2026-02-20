私の分の新幹線の予約を忘れた！？衝撃行動を連発するオタ友に【まさかの展開】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「金欠」をアピールしながらマウントを取る推し活仲間。遠征先での度重なる身勝手な行動に振り回された挙句、彼女に訪れたあまりにも情けない結末とは？

推し活仲間である友人と食事に行ったときのことです。「今月ピンチだから」と安くておしゃれなお店をリクエストされ、私が気を使って探しました。

しかしいざ入店しても、彼女はメニューの値段ばかり気にしていて、心から楽しめていない様子。せっかく推し活の話をする場なのに、お金のことばかり気にする彼女を見て、なんだかモヤモヤ。

ところが、話が今回のライブツアーのことになると、彼女の態度は一変。「全通する予定だよ」「グッズも数万円分買っちゃった」と、急に羽振りのよさをアピールし始めたのです。

さらに「〇〇ちゃんは行かないの？あんまりお金ない？」と、こちらを見下すような発言まで飛び出しました。金欠で節約したいと言っていたはずなのに、推し活ではマウントを取りたいようで、その矛盾した態度に私は呆れてしまいました。