【ワルサー P38（ac40.S）シルバー】 2月27日発売予定 価格：26,180円

マルゼンはガスブローバックハンドガン「ワルサー P38（ac40.S）シルバー」を2月27日に再販する。価格は26,180円。

「ワルサー P38」は1937年から生産されたワルサー社の拳銃。1938年にドイツ国防軍の制式拳銃に採用されP38という名称となった。今回モデルアップされた「ワルサー P38（ac40.S）シルバー」は、ステンレス製のシルバーフィニッシュのワルサーをイメージしている。

ワルサーが世に出た当時、ステンレスは高価で加工技術も発展していなかった。さらに軍用銃は戦場で反射してしまうと場所を知られてしまうため、シルバーフィニッシュのモデルは製作されなかった。マルゼンは当時のステンレス試作モデル、または（ac40）ブラックメタルをガンスミスの「ジョン・V・マーツ」氏のカスタムした製品と想定した商品となっている。

マルゼンの「ワルサー P38」はワルサー社より100枚余の図面提供を受けて製作されている。造形美の際立つメッキ処理を施した上品な仕上がりで、美しい光沢が魅力となっている。