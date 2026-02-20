吉林省長春市にある観光スポット、長春氷雪新天地で散策する観光客。（２０２５年１２月２４日撮影、長春＝新華社記者／王帆）

【新華社長春2月20日】中国ではここ数年、北国の冬景色の美しさから、氷雪観光の人気が高まっている。このブームを受け、多くの民間企業が相次いで東北地域の氷雪経済に参入し、新たな商機を模索している。

吉林省長春市にある氷雪テーマパーク「長春氷雪新天地」は、省内の民間企業、吉林省建設集団が投資・建設・運営を手がけた。同省にとってこれは氷雪テーマパークの「空白」を埋めるもので、今年の冬は国内外から大勢の観光客が訪れている。

建設工事を主力事業とする同社は、東北地域の冬季における稼働日数の少なさ、人員遊休率の高さに長い間悩まされてきたことから、氷雪産業に着目するようになった。

同社は建設期間中、既存の施工チームと設備を氷雪プロジェクトに投入。運営段階では、一部の従業員に研修を受けさせてからテーマパークに異動させた。氷雪部門は今や同社の収益を確保する新たな成長点となっている。同社の江礼成（こう・れいせい）董事長は「これまでわが社の成長を制約してきた『冷遇資源』が、まさに『ホットな経済』へと変貌している」と語った。

吉林省長春市にある大型室内スキー場、長春万達スキー場でスキーを楽しむ観光客。（１月２４日撮影、長春＝新華社記者／王帆）

中国ではここ数年、サービス消費の潜在力が継続的に解放される中、多くの民間企業がこれを商機と捉え、市場化の手法で氷雪経済の領域を拡大。東北地域の雪氷産業を単なる観光やスキーから「雪氷＋（プラス）スポーツ」「雪氷＋健康・ウエルネス」「雪氷＋設備」など、氷雪にさまざまな要素を組み合わせた方向へと発展させている。

中国が掲げる「冬季スポーツ人口3億人」構想の成果が定着・拡大するのに伴い、東北地域の良好な雪氷経済の基盤は次第に民間投資を吸い寄せる「強力な磁場」になっている。

このほど閉幕した第9回吉林省氷雪産業国際博覧会では、中国国産の造雪車や圧雪車、スキー板などの製品が数多く出展され、多くの民間企業が東北地域の氷雪産業への投資に強い関心を寄せていることがうかがえた。

スキー場の設計などを手がける北京卡賓滑雪体育発展集団の于洋（う・よう）総裁によると、これまでにも同社製の造雪機やスキー設備を複数の国や地域に輸出しており、国内外市場の開拓を積極的に進めているという。

吉林省吉林市にある北大湖スキーリゾートで遊ぶ観光客。（１月５日撮影、吉林＝新華社記者／王帆）

活況を呈する東北地域の氷雪産業は、多くの個人事業主にも収益を上げる大きな機会をもたらしている。大型スキー場の周辺では、村民が民宿経営者や農家レストランの料理人、スキーインストラクターになるなど、氷雪産業で生計を立てられるようになった。吉林市北大湖鎮にあるホテル「格林客桟」の王暁雪（おう・ぎょうせつ）経理は「スキー客や宿泊客が年々増えているのを目の当たりにしている。今シーズンの売上高は過去最高を見込んでいる」と語った。

中国観光研究院が発表した「中国氷雪観光発展報告（2026）」によると、25〜26年冬の氷雪観光・レジャー客数は3億6千万人、売上高は4500億元（1元＝約22円）に上る見込みだという。（記者/王帆、唐成卓、王暁林）