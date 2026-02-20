桃井かおり、“3日煮込んだ”手作りビーフシチューを披露「器も彩りも素敵 愛だなぁ〜」「栄養たっぷりでおいしそう〜」
俳優の桃井かおりが19日、自身のインスタグラムを更新。“3日煮込んだ”手作りビーフシチューを披露した。
【写真】「器も彩りも素敵 愛だなぁ〜」「栄養たっぷり」“3日煮込んだ”桃井かおりの手作りビーフシチューライス
桃井は「3日コトコトビィーフシチュー」と、愛情がこもった一皿の写真を投稿。付け合わせには「ほうれん草のソテーと発芽玄米」を選び、「ガッツリ頂く！」と豪快な一面をのぞかせた。仕上がりには満足げな様子で、「老舗に勝る洋食屋さんな我が家の名作ご飯〜家ご飯なら尚更美味しい」とコメントした。
コメント欄には「器も彩りも素敵 愛だなぁ〜」「栄養たっぷりでおいしそう〜」「最高」「およばれされた〜い」「お見事」などの声が多数寄せられている。
