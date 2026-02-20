SHEGLAMスティックアイシャドウ♡春新色で旬顔に
150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランドSHEGLAMから、人気のスティックアイシャドウ「Crystal Jelly Glaze Stick」に春の新色4色が仲間入り。みずみずしいツヤときらめきをひと塗りで叶え、デイリーから華やかメイクまで幅広く活躍する注目アイテムです♡
春を彩る新色4バリエ
今回追加されたのは、クリアなツヤで目頭やハイライトにも使いやすいFrost Bite、ライトブロンズにシルバーの輝きを重ねたニュアンスカラーSatin Suede、繊細なパールがきらめくローズピンクのPeach Fuzz、花びらのようなピンクベースにシルバーラメを重ねたPetal Luxeの全4色。
やわらかな血色感から華やかなきらめきまで、春らしい光をまとったカラー展開で、旬のアイメイクを演出します。
ぷにっと密着ゼリーテクスチャー
ぷにっと弾むゼリーのようなテクスチャーが特徴で、指でぼかすだけで簡単に肌になじみます。ひと塗りで自然な陰影と立体感をプラスでき、単品使いでも奥行きのある目元に。
全14色展開（うち新色4色）となり、アイシャドウとしてはもちろん、涙袋やハイライト、目元のアクセントにも使えるマルチユース仕様です。
商品情報
Crystal Jelly Glaze Stick
価格：各977円（税込）
カラー展開：全14色（うち新色4色）
購入先：SHEGLAM公式サイト
備考：
※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。
※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
春の光をまとう目元に
軽やかなツヤときらめきで、日常のメイクをアップデート。単色使いでも重ね使いでも楽しめる「Crystal Jelly Glaze Stick」は、忙しい朝にも頼れる存在です。
春のやわらかな光をまとい、いつものメイクにさりげない華やかさをプラスしてみてはいかがでしょうか♡