お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「あなた暗いわね」とダメ出しを食らった大御所女性タレントの名前を明かした。

この日は、ＭＣを務めるお笑いコンビ・オードリーの若林正恭が１８日、喉の不調のため休養。相方の春日俊彰が「今週も若林さんの喉の調子が悪いと言うことで、私大将と…平子さんに来ていただいてます」と若林に代わって代役を務める平子を紹介した。

番組中盤で、平子は自身の芸人人生について、「僕もやっぱりお仕事欲しいから、何年も前は大きい声でワーッて叫んだり、『オイ、待てよ！』とか、誰かのモノマネでお仕事頂こうとしていた時期が…。そういう系統のプロは沢山いて、かなわないぞと思ったときに、自分のパーソナルでお仕事頂かないと、仕事なくなるなと、それから照れるのやめようと思った」と語りかけるような穏やかな口調で話し続けた。

すると、おいてきぼりになったゲストの女性芸人・吉住が「『徹子の部屋』じゃないんですよ。すごい、しっとりとしゃべってるけど。モード変えてほしいです。私たちが聞く側になってる」と立場が逆だとクレームを入れた。

平子は「でも『徹子の部屋』では、徹子さんに『あなた暗いわね』って言われた」と本家の番組では、司会の黒柳徹子からダメ出しされたことを告白し、スタジオの笑いを誘った。相方の酒井健太も「『何で、こんな暗い人と組んでるの？』って俺、言われた」と追随していた。