SEVENTEEN（セブンティーン）が、国際音楽産業協会（IEPI）の「グローバルアーティストチャート」に5年連続でランクインした。同協会が18日に公開した「25年グローバルアーティストチャート（Global Artist Chart 2025）」で、14位に入った。

韓国のテレビ局JTBCは20日、「IEPIは毎年、世界中のアルバム販売数、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、トップ20までの順位を公表している」と説明した。

SEVENTEENは21年にこのチャートで初めて9位に入り、順位を維持してきた。同ランクに5年連続でランクインしたK−POPアーティストは、BTSと2グループだけ。

昨年は5枚目正規アルバム「HAPPY BURSTDAY」をリリースした。他にグループ内のユニットがミニアルバムなどを3枚発表し、計4枚のアルバムを出すなど、精力的に活動した。

その勢いは今年も続いている。DK（ドギョム）×SEUNGKWAN（スングァン）のユニットが「Blue」で、世界の音源チャートで1位になり、S．COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）は、世界5都市でコンサートを続けている。

さらにワールドツアーも継続中だ。28日から2日間、香港でコンサートを開催し、4月4〜5日のソウル郊外の仁川（インチョン）アンコール公演で、7カ月にわたるワールドツアーの幕を閉じる。