「は…80!?!?」藤岡弘、の三女、父の誕生日を祝福！ 「信じられないお若さ！」「いつまでもカッコいい」
モデルで俳優の藤岡舞衣さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。父の誕生日をお祝いし、反響が寄せられました。
【写真】80歳の藤岡弘、＆三女のツーショット
コメントでは「お父様80歳おめでとうございます！」「は……80!?!?」「信じられないお若さ！」「見た感じ60代ですね」「いつまでもカッコいい！」「昔からのみんなのヒーロー 家族の中でもヒーロー」「変身はされてもいつまでも変わらないのが素晴らしいです」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「見た感じ60代ですね」舞衣さんは「世界一大好きなお父さん！！誕生日おめでとう」とつづり、1枚の写真を投稿。父で俳優の藤岡弘、さんとのツーショットです。ほほを寄せ合い笑みを浮かべる姿から仲のよさが伝わってきます。また、投稿には「#happy80thbirthday」とハッシュタグが付けられていますが、弘さんは80歳の誕生日を迎えたとは思えない若々しさです。
「今日、また1つ歳を重ねることができました」同日、弘さんも「今日、また1つ歳を重ねることができました」と投稿。自身のソロショットを掲載すると共に、「心から感謝、新しい挑戦に挑んでいきます。 これからも、思いやりと真心 武士道の心を映像を通じ、世界中に伝えて行きたい」と思いも語りました。ファンからは「お誕生日&傘寿祝いおめでとうございます」「藤岡さんとそのご家族にとっても良き一年になりますように」などのコメントが寄せられています。また、この投稿を引用し、長男と次女もコメントをしているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
