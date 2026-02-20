モデルで俳優の藤岡舞衣さんは2月19日、自身のXを更新。父の誕生日をお祝いしました。（サムネイル画像出典：藤岡舞衣さん公式Xより）

モデルで俳優の藤岡舞衣さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。父の誕生日をお祝いし、反響が寄せられました。

「見た感じ60代ですね」

舞衣さんは「世界一大好きなお父さん！！誕生日おめでとう」とつづり、1枚の写真を投稿。父で俳優の藤岡弘、さんとのツーショットです。ほほを寄せ合い笑みを浮かべる姿から仲のよさが伝わってきます。また、投稿には「#happy80thbirthday」とハッシュタグが付けられていますが、弘さんは80歳の誕生日を迎えたとは思えない若々しさです。

コメントでは「お父様80歳おめでとうございます！」「は……80!?!?」「信じられないお若さ！」「見た感じ60代ですね」「いつまでもカッコいい！」「昔からのみんなのヒーロー　家族の中でもヒーロー」「変身はされてもいつまでも変わらないのが素晴らしいです」などの声が寄せられました。

「今日、また1つ歳を重ねることができました」

同日、弘さんも「今日、また1つ歳を重ねることができました」と投稿。自身のソロショットを掲載すると共に、「心から感謝、新しい挑戦に挑んでいきます。　これからも、思いやりと真心　武士道の心を映像を通じ、世界中に伝えて行きたい」と思いも語りました。ファンからは「お誕生日&傘寿祝いおめでとうございます」「藤岡さんとそのご家族にとっても良き一年になりますように」などのコメントが寄せられています。また、この投稿を引用し、長男と次女もコメントをしているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。

(文:熱帯夜)