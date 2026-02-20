大荒れの天気から一転、２月２０日の北海道内は道央や道南を中心に３月並みの気温となりました。



２１日からの３連休では全道の広い範囲で４月並みの気温まで上がる予想で、落雪事故や雪崩などに注意が必要です。



道路はまるでスケートリンク…！



車のブレーキがきかず、タイヤも滑るほど路面がツルツルに光っていた２０日朝の札幌市内です。



歩いている人たちは慎重に道路を渡りますが…道路はツルツル！





次から次へと足を滑らせバランスを崩す人の姿が見られました。散歩中のイヌもツルツル路面に大慌てです。午前１０時の札幌の気温は氷点下１．２℃でしたが…（長南記者）「札幌市西区の幹線道路は水たまりが出来ています」午後１時前には１．５℃まで気温が上昇し、車は水しぶきを上げて走行していました。刻々と変化する路面状況に、足元の対策をしている住民もー（記者）「きょうはいつもと靴が違う？」（付近の住民）「そう、長靴です」（記者）「どうして？」（付近の住民）「とけたら危ないでしょう」一方、函館市内では早くもフキノトウが顔を出していました。２０日の道内は上空の寒気が抜けた影響で、道央や道南を中心に３月並みの気温になりました。札幌では１９日の大雪をうけて雪かきに追われる人もいましたが、気温の上昇を肌で感じていました。（付近の住民）「暖かいです。あと雪庇が落ちていたり、気温が上がっているなと感じます」付近の住宅屋根を見てみると、積もった雪が大きくせり出し危険な状態に…つららからは水が滴り落ちていました。札幌市消防によりますと、１６日から１９日までの４日間で落雪に関する出動は９件で、このうち１８日には３人が生き埋めとなり１人が死亡する事故も発生しています。２１日からの３連休は全道の広い範囲で４月並みの気温になる日もあり、引き続き屋根からの落雪や雪崩などに注意が必要です。