松田美由紀、長女・ゆう姫の結婚祝う“可愛い女子会”開催 豪華メンバー集結ショットに反響「大人の女性になってる」「似てきてるなあ…」
俳優の松田美由紀（64）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女でミュージシャンの松田ゆう姫（38）の結婚を祝う“女子会”の様子を公開し、反響が集まっている。
【写真】松田美由紀＆豪華メンバーが長女・ゆう姫の結婚を祝福、“可愛い女子会”ショット
美由紀は「昨夜は、娘のゆう姫の結婚祝いに」と書き出し、俳優の松本まりか（41）、アーティストの清川あさみ（46）らが駆けつけてくれたことを報告。「楽しい楽しい女子会でした！」と振り返った。
投稿では、笑顔で寄り添う4ショットや、ゆう姫が花束を手にした記念写真、さらに「Happy Wedding Yuki」とメッセージが添えられた華やかなデザートプレートの写真も公開。温かな雰囲気あふれるひとときが伝わる内容となっている。
美由紀は、松本について「20歳の頃から家族のように付き合ってきた」と明かし、最近はなかなか会えなかったものの、清川が“スペシャルゲスト”として呼んでくれたというエピソードも披露。「私のギャグで盛り上がって（笑）娘ちゃんも幸せそうだった。なんだか泣けてくる」と、母としての思いもつづった。
コメント欄には、「この度は、ゆう姫さんおめでとうございます」「大人の女性になってる」「美由紀さんに紛れてまりかちゃんがいてはりますね」「優しい美由紀さんが大好きです」「ギャグが気になる」「ゆう姫ちゃん年々美由紀さんと似てきてるなあ…姉妹でもじゅうぶん通用するよ」など、祝福や称賛の声が多数寄せられている。
