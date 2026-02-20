おかもとまり、恋人と同棲へ「来月で1年4ヶ月なのですが...ついに…」
俳優の広末涼子のモノマネでかつてブレイクし、現在はクリエイターのおかもとまり（36）が、20日、自身のブログを更新。以前に交際を明かしていた恋人との同棲することを告白した。
【写真】年新恋人とのショットも…交際を報告したおかもとまり
おかもとは、「ついに彼と同棲します！」と題したこの日のブログで、「彼と付き合い、来月で1年4ヶ月なのですが...ついに同棲します」と告白。「ひとり親手当は離婚してからもらっていません」と補足した。
具体的な時期については「まだ彼も忙しいので、ゆっくり進めて行くので、春には完全にできたら良いなぁ」と希望を告白した。「息子の小学校を第一に考えてくれる彼なので、彼が都心から郊外の我が家に来てくれます」「自分第一に簡単に転校させようとせず息子を思ってくれる決断に感謝します」と子どもを優先する彼に感謝。「また様子など書いていきますね」と結んだ。
おかもとはピン芸人としてデビューし、女優の広末涼子のものまねで注目を集め、グラビアにも進出。18年3月にタレント業を引退することを発表。芸能活動から引退後は「岡本麻里」名義で「株式会社minto.」代表としてコラムサイト「minto.」の運営などを行っていた。2015年4月に、ミュージシャン・naoと結婚したが、20年に離婚を発表。23年12月に、当時埼玉県志木市議会議員だった与儀氏との再婚を発表し、24年10月に離婚を報告。同年12月に年下男性との交際を報告していた。
