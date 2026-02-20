栃木県警宇都宮南署は１８日、宇都宮市の会社員の男（６１）を偽造公記号使用の疑いで宇都宮地検に書類送検した。

男は「間違いない。反省している」と容疑を認めているという。

発表によると、男は１月２６日朝、宇都宮市末広の路上で、自身の運転する普通乗用車の前方に入り込んだ軽乗用車を運転していた８０歳代男性に対し、「交通違反だ。出頭しろ」などと言いながら、偽造した警察手帳を見せた疑い。

男は犯行直後に現場から立ち去った。男性は男の指示に従って同日午前、宇都宮南署に出頭し、発覚した。軽乗用車のドライブレコーダーなどから男の犯行と特定したという。

手帳は、男が１０年ほど前にインターネットで注文したもので、男本人の顔写真が貼られ、実名が記載されていた。男は「好奇心から購入したもので、手帳を見せた方が注意するのに効果的だと思った」「使用するのは今回が初めて」などと話しているという。

同署の黒嶋聡副署長は、「警察手帳を見せられて怪しいと感じたら、警察官の署と所属、名前を聞き、該当の署に電話で確認してほしい」と呼びかけている。