タレントの河合郁人が２０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルとなった中井亜美の話題の首傾げポーズについて、アイドルならではの視点で、特徴を解説。「スターです」と絶賛した。

ＳＰ１位の中井は金メダルをかけて滑走。残念ながら細かいミスがあり、金とはならなかったが、それでも１７歳で堂々の銅メダル獲得となった。

中井といえば、演技の後、右手人さし指をたて、口元に持っていき、小首を左に傾げたポーズがネットでも話題となった。番組でもそのシーンを紹介したが、河合が「首の角度がめっちゃきれいなんですよ」と大絶賛。「指と同じ方にいくのではなく、指と顔が逆になるのがめちゃめちゃセクシー。きれい」とアイドルならではの視点でコメントだ。

確かに中井は右手の指を口に当てている。河合理論では普通の人は指を立てた方に首を傾げがちだが中井は指とは逆の左側に首を傾げており「すごくきれいなラインになる」と解説した。

これには石井亮次アナも「大スター！」と自然とその仕草ができる中井に驚き。河合も「スターです」と断言していた。