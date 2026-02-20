川崎麻世、21歳年下妻の手作り和食披露「品数すごすぎる」「健康度100点満点」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻で料理研究家の花音の手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】62歳タレント「品数すごすぎる」太刀魚の梅紫蘇巻き・もっちりさつま揚げなどズラリ食卓
川崎は「我が家のごはん」とつづり、太刀魚の梅しそ巻きやさつまいも粥が並ぶ、健康的な食卓の様子を投稿。花音も川崎の投稿を自身のストーリーズで再投稿し、「太刀魚の梅紫蘇巻き、ターツァイのおひたし、もっちりさつま揚げ、菊芋の酢漬け、サツマイモ粥」と、料理名を追記。川崎がその投稿をさらに再投稿している。
この投稿には「全部美味しそう」「品数すごすぎる」「夫婦の連携可愛い」「再投稿の流れ、仲良しでほっこり」「健康度100点満点」「奥様の思いが詰まった優しいごはん」などの反響が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎麻世、美人妻の手料理を公開
◆川崎麻世の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】