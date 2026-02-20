2児の母・木下優樹菜、自家製お新香入りの手作り弁当3つ公開「見栄えバッチリ」「すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】元タレントの木下優樹菜が2月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製お新香を添えた手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】芸人の30代元妻「見栄えバッチリ」自家製お新香入り3つの手作り弁当
木下は「ひとりオムライス嫌いがいるから キムチ炒飯」とコメントし、2つのオムライス弁当と、1つのキムチ炒飯弁当が並んだ写真を公開。「昨夜漬けた自家製お新香」と記し、ブロッコリーやウインナー、そして前夜漬けたというキュウリとキャベツのお新香などのおかずが彩りよく詰められている。
卵で包まれたオムライスにはケチャップがかかり、もう1つの弁当にはキムチ炒飯が入るなど、家族の好みに合わせたバリエーション豊かな内容となっている。
この投稿に、ファンからは「家族の好みに合わせる優しさが尊い」「お新香まで作るのすごい」「見栄えバッチリ」「気分が上がりそう」「こんな弁当が1番気分が上がる」「キムチ炒飯も美味しそう」「神バランス」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「見栄えバッチリ」自家製お新香入り3つの手作り弁当
◆木下優樹菜、自家製お新香付きの手作り弁当披露
木下は「ひとりオムライス嫌いがいるから キムチ炒飯」とコメントし、2つのオムライス弁当と、1つのキムチ炒飯弁当が並んだ写真を公開。「昨夜漬けた自家製お新香」と記し、ブロッコリーやウインナー、そして前夜漬けたというキュウリとキャベツのお新香などのおかずが彩りよく詰められている。
卵で包まれたオムライスにはケチャップがかかり、もう1つの弁当にはキムチ炒飯が入るなど、家族の好みに合わせたバリエーション豊かな内容となっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「家族の好みに合わせる優しさが尊い」「お新香まで作るのすごい」「見栄えバッチリ」「気分が上がりそう」「こんな弁当が1番気分が上がる」「キムチ炒飯も美味しそう」「神バランス」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】