【モデルプレス＝2026/02/20】TTikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが2月19日、自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つダンス動画を公開し、反響が寄せられている。

◆ゆりにゃ、美スタイル際立つダンス動画公開


ゆりにゃは自身がプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の楽曲「盛れてるあたし、最強じゃん！」のダンス動画を公開。キャミソールにショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいスタイルが際立っている。

◆ゆりにゃの投稿が話題


この投稿にファンからは「世界一可愛い」「くしゃっとした笑顔が最高」「スタイル抜群」「体の半分が脚」「顔小さすぎてびっくり」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

