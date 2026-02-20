ゆりにゃ、抜群プロポーションにファン衝撃「体の半分が脚」「顔小さすぎ」
【モデルプレス＝2026/02/20】TTikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが2月19日、自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳美女インフルエンサー「体の半分が脚」衝撃の美スタイル
ゆりにゃは自身がプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の楽曲「盛れてるあたし、最強じゃん！」のダンス動画を公開。キャミソールにショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「世界一可愛い」「くしゃっとした笑顔が最高」「スタイル抜群」「体の半分が脚」「顔小さすぎてびっくり」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ゆりにゃ、美スタイル際立つダンス動画公開
◆ゆりにゃの投稿が話題
