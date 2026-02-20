笑えるほど、カリッカリ！塩と粉チーズでうまみ爆発『じゃがいもと桜えびのガレット』
頼れるじゃがいもで作る、手軽なガレット風の一枚。
味つけは塩と粉チーズだけ。じゃがいもの甘みと桜えびのうまみが引き立って、予想以上にハマります。外はカリッと、中はほくほく。シンプルなのに満足感もばっちりです！
『じゃがいもと桜えびのガレット風』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも……2個（約280g）
桜えび……大さじ2
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
サラダ油……大さじ1と1/2
粉チーズ……大さじ2
作り方
（1）じゃがいもは皮をむき、あればスライサーでせん切りにする（水にさらさない）。ボールに入れ、桜えび、塩、こしょうを加えて混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を入れる。木べらで丸く形を整え、3〜4分焼いて上下を返し、じゃがいもが少し透き通ってくるまでさらに3〜4分焼く。粉チーズをふり、かるくフライ返しで押さえてから上下を返し、チーズがカリッとするまで1〜2分焼く。食べやすく切って器に盛る。
じゃがいもがあれば、思い立ったらすぐ作れる頼れる一枚。チーズのカリカリ感もぜひ楽しんで♪