鹿児島市の深刻な交通渋滞への対策を話し合う協議会がきょう20日、開かれました。

会議では対策の試案が示されましたが、委員からは実効性をめぐり、厳しい意見が出されました。

(鹿児島商工会議所 岩崎芳太郎会頭)「(渋滞による)経済損失は誰が被ってると思うか」

鹿児島市は、他県の県庁所在地と比べ、市街地部分の道路の混雑割合が全国ワーストとなっています。

その経済損失額は、年間410億円にものぼると試算されています。

きょう20日の対策協議会には、国土交通省などの行政や警察、交通事業者などから10人が出席しました。冒頭、鹿児島市から、これまでの話し合いの結果をもとに、ハード面の対策として幹線道路やバイパスの整備など、一方、ソフト面としては公共交通の利用、時差出勤の促進などが盛り込まれた基本計画の試案が説明されました。

この試案では、大規模な工事が必要なハード対策は膨大な費用と時間を要することから、ソフト面の改善、交差点の改良など総合的に対策を進めるとしています。

(鹿児島商工会議所 岩崎芳太郎会頭)「ハード自体を抜本的に対策しない限り、ソフトは所詮『おまけ』という認識はあるか。ハード対策をすることで(渋滞が)半減するのに、それに関して何も書いていない。皆さんにとって渋滞はその程度なのか」

(鹿児島市渋滞対策基本計画策定協議会 木方十根会長・鹿児島大学教授)「事業者も市民も行政もそれぞれがそれぞれの責任で取り組んでいかなければ解決しない。そういう意味でしっかりとメッセージになるような計画としてまだまだやることがあるというご意見だったと思う」

来月以降も話し合いを続ける一方、市民からの意見も募集し、今年7月をめどに対策を盛り込んだ基本計画を策定する方針です。

