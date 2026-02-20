ポンド買い反応、英小売売上高が予想上回る伸びで＝ロンドン為替



１月英小売売上高が予想を上回る伸びを示したことで、ポンド買い反応が広がっている。ポンドドルは1.3440台から1.3465付近へと上昇、ポンド円は208.70付近から208.90台へと上昇。ユーロポンドは0.8740台から0.8730台に下落している。



英小売売上高は前月比+1.8％（前回+0.4％、予想+0.2％）、前年比+4.5％（前回+1.9％、予想+2.8％）といずれも予想以上の高い伸びだった。



詳細を見ると、食品（+1.2%）、その他非食品（+5.3%）、家庭用品（+3.2%）、非店舗（+3.4%）が前月比で顕著な伸びを示した。一方、百貨店売上高（-1.3%）の減少がこれをやや相殺した。



GBP/USD 1.3460 GBP/JPY 208.74 EUR/GBP 0.8736

外部サイト