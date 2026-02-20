今年2026年に原作40周年を迎える『ちびまる子ちゃん』の周年企画オープニングとして、2026年3月6日（金）から4月5日（日）の期間、「原作40周年記念 ちびまる子ちゃん in 横浜赤レンガ倉庫」の開催が決定！

「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市(現 静岡県静岡市清水区)を舞台に、作者のさくらももこさんが自身を投影した小学校3年生の「まる子」をはじめ、家族や友だちとのほのぼのとした日常を、楽しく、面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

さくらももこさんが「りぼん」（集英社）で連載をスタートしたのは1986年のこと。2026年に連載開始から40周年を迎えます。

原作40周年の記念企画のオープニングとして、2026年3月6日（金）から4月5日（日）の期間、「原作40周年記念 ちびまる子ちゃん in 横浜赤レンガ倉庫」を実施。同コラボレーションでは、スタンプラリーをはじめ、ポップアップショップの開催など、ちびまる子ちゃん40周年を記念したイベントが目白押しです。

また、世界中の文化をとり入れた遊び心あふれるカラフルなデザインで衣料品、服飾雑貨と生活雑貨の企画・販売を展開している株式会社チチカカ（以下、チチカカ）から、ちびまる子ちゃん原作40周年を記念して公開となる秘蔵イラストを使用したチチカカ限定コラボレーションアイテムが2026年3月20日(金・祝) より登場！

サイケデリックなペイズリー柄は原作の風味たっぷり！ 原作ファンは必見です！

今後もちびまる子ちゃん原作40周年を記念した、様々なイベントや企画をお楽しみに。

「原作40周年記念 ちびまる子ちゃん in 横浜赤レンガ倉庫」開催概要

開催期間：2026年3月6日（金）〜4月5日（日）

場所：横浜赤レンガ倉庫（神奈川県横浜市中区新港1-1）

・ポップアップショップ「MARUKO楼（ろう）」

シノワズリアートを取り入れたデザインの新商品を中心に、雑貨やアパレル、日常使いしやすいアイテムなど20種類以上の新商品を展開予定です。

ここでしか手に入らない限定アイテムも多数ご用意しております。詳細をお楽しみに！

場所：横浜赤レンガ倉庫2号館１階

【横浜赤レンガ倉庫 概要】

■施設名：横浜赤レンガ倉庫

■所在地：神奈川県横浜市中区新港1丁目1

■営業時間：1号館 10:00〜19:00、2号館 11:00〜20:00

※カフェ・レストランは店舗により異なる

※1号館ホール・スペースは催事により異なる

※営業時間は変更になる可能性がございます

■WEBサイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/

原作『ちびまる子ちゃん』40周年記念「チチカカ」コラボレーション概要

ちびまる子ちゃん原作40周年を記念して公開となる秘蔵イラストを使用したチチカカだけの限定コラボレーションアイテムが多数登場予定です。どうぞお楽しみに。

販売開始：2026年3月20日(金・祝)

チチカカHP：http://www.titicaca.jp/

※横浜赤レンガ倉庫での販売予定はございません

「ちびまる子ちゃん」について

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

Webサイト： https://www.chibimaru.tv/

公式X： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko）

Instagram： @chibimaruko_official/（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/）

Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel