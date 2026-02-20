１７日、黒竜江省ハルビン市の中央大街を散策する観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）

【新華社ハルビン2月20日】「氷城（氷の都市）」と呼ばれる中国黒竜江省ハルビン市は、旧暦の元日に思いがけず小雪が降り、銀世界に包まれた。目抜き通りの中央大街は厳かな雰囲気で、春節（旧正月）最初の観光客を迎えた。

中央大街を歩けば、開放的な建築芸術の殿堂に身を置いているような感覚になる。ハルビンにはかつて数十カ国・地域の居留民が暮らし、多様な文化が融合していた。通りの両側にはバロックやルネサンス、アールヌーボーなどさまざまな様式の建築が立ち並び、今も時が止まってしまったかのように、静かにたたずんでいる。

１７日、黒竜江省ハルビン市の中央大街で写真を撮る観光客。（ハルビン＝新華社記者／劉赫垚）

雪が激しくなるにつれ、中央大街の人通りも次第に活気を増していった。露店では店主がジュージューと音を立てる焼きソーセージを慣れた手つきで裏返し、香ばしい匂いを周囲に漂わせている。色とりどりの糖葫蘆（タンフールー＝果実を使ったあめ菓子）が整然と並ぶ様子は、新年の濃厚な雰囲気を際立たせる。焼き上がったばかりのふんわりと甘いチムニーケーキ（円筒形の菓子パン）を売る店の前では、独特の味と見た目に吸い寄せられた観光客が辛抱強く行列に並ぶ。ハルビン名物の馬迭爾（モデルン）アイスキャンデーの売り場では、アイスキャンデーを手に「百年老字号（100年の老舗）」と記された看板の前で自撮りをする観光客がしばしば見られた。

にぎわいの裏には、観光の安全を守る総合的な取り組みが欠かせない。除雪車が通りをゆっくりと進み、路面の積雪を速やかに除去する。警察官はパトロールの頻度を増やすとともに、警備の時間を延長して、あらゆる突発的な事態に適切に対処できるよう備えている。街角に設置されたユニークなストーブはオレンジ色の炎が踊るように揺れ、行き交う人々にいつでも暖を取れる場所を提供している。

観光客らはうきうきとした様子で、買い物や食事、夜景を楽しみ、共に新年の到来を迎えた。（記者/劉赫垚）