鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回２２日に第５話が放送される。

【第５話】

本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬儀堂（鈴木亮平２役）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す…。

＝＝＝

組織に消されたと思われた「本物の儀堂刑事」は生きていた。前回第４話、早瀬儀堂が知らない間に警視庁に出入りし、早瀬儀堂のふりをして一香に接触し、組織が隠していた金品を強奪した。

しかし一香に接触した「本物の儀堂」は、ドーナツを出されるとかぶりつき「甘くておいしいですね」と言った。

第１話で、儀堂になりすます早瀬に、一香は「儀堂は甘いものが苦手」と伝えていたが…。これまで「本物の儀堂」は、初めてハヤセ洋菓子店に来た時もシュークリームを手に資、妻麻友（黒木メイサ）との仲も、ロッカーには夫妻の写真が飾られていたが、夫婦仲は冷え込んでいたりと、不可解な点が多い。

このため「儀堂は３人いる」説が浮上。甘いものが苦手な「本当の儀堂」は別におり、現在「本物」と思われている悪事を働いている人物は儀堂にリブートした２人目。早瀬が３人目との見方が浮上している。