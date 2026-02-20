カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ、吉田知那美が２０日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪カーリング中継を日本から解説し、「伝える側の一員として招いてもらった初めてのオリンピックでした」と振り返った。

選手が強くなるだけではカーリングが文化として根付かないとし「応援してくれる人も、観る人も、支えてくれる人も置いてけぼりにせず、同じようにカーリングを理解出来て初めてカーリング大国」とした吉田。今回の中継で「伝えられたことは競技の１割でした」としたが「でも、はじめから『どうせ無理』と決めつけず、根気強くより深くより面白いゲーム性を伝えて続ける努力をしていければ、カーリングはより強く日本に根を張ってくれると信じています」とし「みんなで拍手できるようになるまで伝える事を諦めないぞ〜」と記した。

今大会、日本女子のフォルティウスは１９日の１次リーグ最終・中国戦に勝利したが、２勝７敗の８位で夢舞台を終えた。吉田のロコ・ソラーレにとっては日本国内で長くしのぎを削るライバルだが、五輪では苦戦。そんな中でも吉田は中継を通じてフォルティウスの強さを伝え続け、最終戦でも「しびれました。これがフォルティウスだぞ、と強さを全部ぶつけてきた、全員がＭＶＰの試合でした」と涙で戦いぶりを称賛した。