B2熊本に大産大の金友蓮が特別指定で加入…ドラフト志望のSF、インカレで14.3得点マーク

2月20日、B2西地区の熊本ヴォルターズは、大阪産業大学4年の金友蓮が特別指定選手として加入することを発表した。

大阪府出身の金友は、192センチ90キロのスモールフォワード。大阪桐蔭高校から大産大へと進学すると、1年次からインカレに出場。2年次の夏には日本学生選抜にも選出され、「Sun Chlorella presents World University Basketball Series」と「第42回ウィリアム・ジョーンズカップ」に参戦した実績を持つ。3年次には川崎ブレイブサンダースの練習にも参加し、大学最終年だった今シーズンはインカレで1試合平均14.3得点9.3リバウンド1.7アシストをマークしていた。

今回の加入に際して、金友は「熊本ヴォルターズという歴史あるチームでプレーできる事に感謝して頑張ります。自分の持ち味である泥臭い所やディフェンスでチームに貢献して勝利できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と、クラブを通じてコメントした。

熊本は現在20勝18敗でB2西地区4位。プレーオフ進出を争う終盤戦へ向けて、新たに若い力が加わった。





