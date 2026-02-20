ブラジル連盟、ビニシウスの差別被害事案でUEFAに徹底調査を要請「模範となる処罰を」
ブラジルサッカー連盟(CBF)は19日、UEFAチャンピオンズリーグでFWビニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)が人種差別的な発言を受けたとされる事案に関して、欧州サッカー連盟(UEFA)に徹底的な調査を求める書簡を送ったことを公表した。
ビニシウスは今月17日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)・ベンフィカ戦の試合中、相手MFジャンルカ・プレスティアーニから人種差別的な発言を受けたとされている。ビニシウスから被害を訴えられた主審は反人種差別プロトコルを開始して試合を中断。ただプレスティアーニが発言したとみられる際に口をシャツで覆っていたこともあってか、それ以上の措置は取られず試合が再開されていた。CBFは観客による差別的な言動も欧州メディアから報じられていることも指摘している。
R・マドリーの各選手がビニシウスへの連帯意思を示すほか相手選手を糾弾するなか、ジャンニ・インファンティーノFIFA会長もインスタグラム(@gianni_infantino)を通じて「衝撃と悲しみを覚えた。我々のスポーツや社会において人種差別が許容される余地は絶対にない」などと声明を発表していた。
CBFは今回の事案を受け、声明を発表したインファンティーノ会長への感謝を示すとともに、FIFAに反差別規定が制定されていることを称える書簡を送ったという。その上でUEFAに対し、「被害者と現場にいた人々の証言を考慮し、事件に関与した人物を特定して模範となる処罰を行うよう、徹底的な調査の実施を正式に要請した」と声明を発表。「FIFAがこの事件を注視すること、UEFAが人種差別的な暴言の加害者を特定して処罰するためにあらゆる措置を講じることを期待している」とも伝えている。
なお、UEFAは今月18日付で調査を行うことを正式表明している。その一方、ベンフィカは調査に全面的な協力をすることを約束するとともに、プレスティアーニが人種差別的な発言をしていないことを主張していることを踏まえて「プレスティアーニが示した見解への全面的な支持と信頼を改めて表明する」と声明を発表。「同選手が受けた中傷運動を遺憾に思う」と伝えている。
