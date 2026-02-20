【WBC】大丈夫か韓国…まさかの初戦黒星　沖縄キャンプでサムスンに逆転負け　日本戦活躍の“ゴリラ”は3ラン本塁打

WBC出場を控えた野球韓国代表が、沖縄で行われたサムスン・ライオンズとの練習試合でまさかの敗戦を喫した。

韓国代表は2月20日、沖縄県の赤間球場で行われたサムスンとの練習試合で3-4と敗れた。

韓国代表はシン・ミンジェ（二塁手）、アン・ヒョンミン（右翼手）、キム・ドヨン（指名打者）、ノ・シファン（一塁手）、ク・ジャウク（指名打者）、パク・ドンウォン（捕手）、ムン・ヒョンビン（左翼手）、キム・ジュウォン（遊撃手）、パク・ヘミン（中堅手）で先発ラインナップを組んだ。

「水原のゴリラ」と呼ばれ、昨年11月の侍ジャパンとの強化試合で本塁打も放ったアン・ヒョンミンは、ここでも1打席目から本塁打を放って存在感を示した。負傷から復帰したキム・ドヨンも長打を放ったが、試合後半の攻撃はもどかしい流れが続いた。パク・ドンウォンとパク・ヘミンのマルチヒットも光が薄れた。

先発投手ソ・ヒョンジュンは2回3被安打、2奪三振、無失点を記録。ただ2番手のチョン・ウジュは3ラン本塁打を許すなど、1.2回4被安打（1被本塁打）、1四球、1奪三振、3失点と苦戦した。ノ・ギョンウン（1回1失点）、コ・ヨンピョ（1回無失点）、パク・ヨンヒョン（1回無失点）のリリーフ陣は失点を最小化したが、チームの敗北は防げなかった。

サムスンはキム・ジチャン（中堅手）、キム・ソンユン（右翼手）、シム・ジェフン（二塁手）、ルーウィン・ディアス（一塁手）、パク・セヒョク（捕手）、リュ・ジヒョク（三塁手）、イ・ソンギュ（指名打者）、ハム・スホ（左翼手）、ヤン・ウヒョン（遊撃手）が先発出場した。ヤン・ウヒョンは3ラン本塁打を放ち、リュ・ジヒョクもマルチヒットで活躍した。

先発投手チェ・ウォンテは2回2被安打（1被本塁打）1失点を記録。以降のヤン・チャンソプ（2回無失点）、イ・スンミン（1回1失点）、イ・ジェイク（1回1失点）、ペ・チャンスン（1回無失点）らリリーフ陣がチームの勝利を守った。

韓国代表は1回表1死でアン・ヒョンミンが先制ソロ本塁打を放ち、主導権を握りったかに見えた。続くキム・ドヨンも二塁打で一死二塁のチャンスを作ったが、ノ・シファンとク・ジャウクが凡打に倒れ追加点は出なかった。

対するサムスンも、1回裏1死でキム・ソンユンが安打で出塁し反撃に出る。ただシム・ジェフンが空振り三振に倒れ、ディアスの打席でキム・ソンユンが二盗に成功しチャンスを広げるも、ディアスが一ゴロに打ち取られ好機を生かせなかった。

3回、サムスンは先頭打者パク・セヒョクとリュ・ジヒョクが連続安打を放ち無死一、二塁のチャンスを作った。イ・ソンギュは三振に倒れたが、ハム・スホの進塁打で二死一、三塁となった。その後、イ・ヘスンは二ゴロに倒れ同点機を逃した。

韓国代表は3回表、先頭打者パク・ヘミンが安打で出塁したが、シン・ミンジェは中飛に倒れ、アン・ヒョンミンは空振り三振で退いた。キム・ドヨンの四球で続いた二死一、二塁でも、ノ・シファンが三塁ゴロに倒れ得点なく攻撃が終わった。

サムスンは3回裏、先頭打者キム・ジチャンが二塁打を放ち一気に得点圏に入った。キム・ソンユンの進塁打で続いた一死三塁ではシム・ジェフンが空振り三振に倒れ、ディアスは四球で出塁した。二死一、三塁でパク・セヒョクが二塁ゴロに倒れた。

もどかしい流れが続いていたサムスンは4回、先頭打者リュ・ジヒョクが安打を放った。イ・ソンギュは左飛に倒れたが、ハム・スホが安打を放ち一死一、二塁の好機をつなぎ、ヤン・ウヒョンが逆転3ラン本塁打を放って試合をひっくり返した。チョン・ウジュは代打キム・ホンゴンを右翼飛に打ち取り、球数制限を超えたため2死でイニングが終了した。

逆転を許した韓国代表は5回表、先頭打者キム・ジュウォンが三塁内野安打で出塁した。パク・ヘミンは中飛に倒れたが、シン・ミンジェが二塁手の送球ミスで出塁し一死一、二塁の好機を掴む。そして、アン・ヒョンミンの打の打席では遊撃手の失策が出て韓国代表が1点を返した。

サムスンは5回裏2死でチョン・ビョンウとチャン・スンヒョンが連続二塁打を放ち再び1点を加えた。

韓国代表は6回表1死でパク・ドンウォンが安打で出塁し、代走イ・サンヒョクは暴投で二塁まで進んだ。ムン・ヒョンビンは1打点適時打を放ち1点差に迫った。7回には先頭打者パク・ヘミンが安打で出塁したが、シン・ミンジェの打球が三塁ライナーに倒れた。アン・ヒョンミンは四球で好機をつないだが、キム・ドヨンが6-4-3の併殺打に倒れ代表チームの敗戦が確定した。

この日の試合は7回制で、勝敗に関係なく7回裏まで行われた。最後の投手として登板したパク・ヨンヒョンはリュ・スンミンとシム・ジェフンに連続安打を許したが、追加の失点はなく試合を締めくくった。

