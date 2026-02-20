

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61193.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60076.69 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59757.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)

58321.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

57418.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57357.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)

56958.71 6日移動平均線



56825.70 ★日経平均株価20日終値



56565.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56516.83 均衡表転換線(日足)

55104.95 均衡表基準線(日足)

54957.32 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54809.79 25日移動平均線

54341.23 新値三本足陰転値

53998.64 均衡表転換線(週足)

53643.53 ボリンジャー:＋1σ(26週)

53054.15 ボリンジャー:-1σ(25日)

52557.43 13週移動平均線

52012.34 75日移動平均線

51954.35 均衡表雲上限(日足)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51298.52 ボリンジャー:-2σ(25日)

50157.54 ボリンジャー:-1σ(13週)

49925.13 均衡表基準線(週足)

49868.57 26週移動平均線

49542.88 ボリンジャー:-3σ(25日)

47757.65 ボリンジャー:-2σ(13週)

46093.62 ボリンジャー:-1σ(26週)

45540.73 200日移動平均線

45357.76 ボリンジャー:-3σ(13週)

42318.66 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38543.70 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 80.13(前日81.13)

ST.Slow(9日) 79.35(前日77.94)



ST.Fast(13週) 89.19(前日91.68)

ST.Slow(13週) 88.23(前日89.06)



［2026年2月20日］



株探ニュース

