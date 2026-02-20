　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61193.45　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60076.69　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59757.09　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
58321.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57418.49　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57357.20　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
56958.71　　6日移動平均線

56825.70　　★日経平均株価20日終値

56565.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56516.83　　均衡表転換線(日足)
55104.95　　均衡表基準線(日足)
54957.32　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54809.79　　25日移動平均線
54341.23　　新値三本足陰転値
53998.64　　均衡表転換線(週足)
53643.53　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53054.15　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52557.43　　13週移動平均線
52012.34　　75日移動平均線
51954.35　　均衡表雲上限(日足)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51298.52　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50157.54　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49868.57　　26週移動平均線
49542.88　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47757.65　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46093.62　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45540.73　　200日移動平均線
45357.76　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42318.66　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38543.70　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.13(前日81.13)
ST.Slow(9日)　　79.35(前日77.94)

ST.Fast(13週)　 89.19(前日91.68)
ST.Slow(13週)　 88.23(前日89.06)

［2026年2月20日］

株探ニュース