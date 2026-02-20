[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1878銘柄・下落1034銘柄（東証終値比）
2月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2990銘柄。東証終値比で上昇は1878銘柄、下落は1034銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6470> 大豊工業 1113 +128（ +13.0%）
2位 <1678> 野村インド株 376 +31.8（ +9.2%）
3位 <4765> ＳＢＩＧＡＭ 648 +40（ +6.6%）
4位 <5955> ワイズＨＤ 133 +7（ +5.6%）
5位 <3661> エムアップ 706.5 +30.5（ +4.5%）
6位 <6775> ＴＢグループ 146 +6（ +4.3%）
7位 <3185> 夢展望 245.8 +9.8（ +4.2%）
8位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
9位 <6492> 岡野バ 10871 +341（ +3.2%）
10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 188.9 +5.9（ +3.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4554> 富士製薬 1863 -537（ -22.4%）
2位 <3923> ラクス 667.5 -98.6（ -12.9%）
3位 <4579> ラクオリア 950 -49（ -4.9%）
4位 <1551> スタンダ２０ 7432 -331（ -4.3%）
5位 <5998> アドバネクス 2016.1 -75.9（ -3.6%）
6位 <2962> テクニスコ 883 -32（ -3.5%）
7位 <9913> 日邦産業 3670 -125（ -3.3%）
8位 <1938> 日リーテック 3000 -95（ -3.1%）
9位 <2989> 東海道リート 108180 -3320（ -3.0%）
10位 <7057> エヌシーエヌ 1012.1 -28.9（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 5573.2 +68.2（ +1.2%）
2位 <3289> 東急不ＨＤ 1572.7 +18.7（ +1.2%）
3位 <2413> エムスリー 1614.1 +16.1（ +1.0%）
4位 <1812> 鹿島 7148.2 +63.2（ +0.9%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 708.9 +5.6（ +0.8%）
6位 <6103> オークマ 4546.5 +31.5（ +0.7%）
7位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5941.9 +37.9（ +0.6%）
8位 <4578> 大塚ＨＤ 10685.5 +65.5（ +0.6%）
9位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4634.1 +28.1（ +0.6%）
10位 <6367> ダイキン 19844.5 +114.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9104> 商船三井 5330 -111（ -2.0%）
2位 <6503> 三菱電 5752 -98（ -1.7%）
3位 <4005> 住友化 561.9 -6.1（ -1.1%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 1106 -11.5（ -1.0%）
5位 <6098> リクルート 6221.1 -62.9（ -1.0%）
6位 <3402> 東レ 1266.5 -12.5（ -1.0%）
7位 <5108> ブリヂストン 3590 -30（ -0.8%）
8位 <5301> 東海カーボン 1033.9 -8.1（ -0.8%）
9位 <9503> 関西電 2662.7 -19.3（ -0.7%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2782 -20.0（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
