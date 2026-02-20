　2月20日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2990銘柄。東証終値比で上昇は1878銘柄、下落は1034銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが132銘柄、値下がりは89銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6470>　大豊工業　　　　　 1113　 +128（ +13.0%）
2位 <1678>　野村インド株　　　　376　+31.8（　+9.2%）
3位 <4765>　ＳＢＩＧＡＭ　　　　648　　+40（　+6.6%）
4位 <5955>　ワイズＨＤ　　　　　133　　 +7（　+5.6%）
5位 <3661>　エムアップ　　　　706.5　+30.5（　+4.5%）
6位 <6775>　ＴＢグループ　　　　146　　 +6（　+4.3%）
7位 <3185>　夢展望　　　　　　245.8　 +9.8（　+4.2%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
9位 <6492>　岡野バ　　　　　　10871　 +341（　+3.2%）
10位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　188.9　 +5.9（　+3.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4554>　富士製薬　　　　　 1863　 -537（ -22.4%）
2位 <3923>　ラクス　　　　　　667.5　-98.6（ -12.9%）
3位 <4579>　ラクオリア　　　　　950　　-49（　-4.9%）
4位 <1551>　スタンダ２０　　　 7432　 -331（　-4.3%）
5位 <5998>　アドバネクス　　 2016.1　-75.9（　-3.6%）
6位 <2962>　テクニスコ　　　　　883　　-32（　-3.5%）
7位 <9913>　日邦産業　　　　　 3670　 -125（　-3.3%）
8位 <1938>　日リーテック　　　 3000　　-95（　-3.1%）
9位 <2989>　東海道リート　　 108180　-3320（　-3.0%）
10位 <7057>　エヌシーエヌ　　 1012.1　-28.9（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8031>　三井物　　　　　 5573.2　+68.2（　+1.2%）
2位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1572.7　+18.7（　+1.2%）
3位 <2413>　エムスリー　　　 1614.1　+16.1（　+1.0%）
4位 <1812>　鹿島　　　　　　 7148.2　+63.2（　+0.9%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　708.9　 +5.6（　+0.8%）
6位 <6103>　オークマ　　　　 4546.5　+31.5（　+0.7%）
7位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5941.9　+37.9（　+0.6%）
8位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　10685.5　+65.5（　+0.6%）
9位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4634.1　+28.1（　+0.6%）
10位 <6367>　ダイキン　　　　19844.5 +114.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9104>　商船三井　　　　　 5330　 -111（　-2.0%）
2位 <6503>　三菱電　　　　　　 5752　　-98（　-1.7%）
3位 <4005>　住友化　　　　　　561.9　 -6.1（　-1.1%）
4位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1106　-11.5（　-1.0%）
5位 <6098>　リクルート　　　 6221.1　-62.9（　-1.0%）
6位 <3402>　東レ　　　　　　 1266.5　-12.5（　-1.0%）
7位 <5108>　ブリヂストン　　　 3590　　-30（　-0.8%）
8位 <5301>　東海カーボン　　 1033.9　 -8.1（　-0.8%）
9位 <9503>　関西電　　　　　 2662.7　-19.3（　-0.7%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　　 2782　-20.0（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

