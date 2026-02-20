

日経平均株価

始値 56979.74

高値 56979.74

安値 56680.88

大引け 56825.70(前日比 -642.13 、 -1.12％ )



売買高 24億6834万株 (東証プライム概算)

売買代金 7兆1368億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は642円安と3日ぶり反落、一時5万6600円台に下落

２．イラン情勢の緊迫化を受け前日の米国はNYダウが267ドル安に

３．米運用会社の一部ファンドの定期解約停止を受け銀行、証券株が安い

４．米株安を受けキオクシアやアドテスト、東エレク、ＳＢＧが軟調推移

５．三菱ＵＦＪや三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、野村が売りに押される



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比267ドル安と4日ぶりに反落した。米国とイランの緊張高まりによる地政学リスクへの警戒感から、売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は3日ぶりに反落。イラン情勢が緊迫化し地政学リスクの高まりが警戒されたほか、金融株が下落し全体相場を押し下げた。



19日の米株式市場は、イラン情勢が緊迫化しNYダウは下落した。トランプ米大統領は同日、イランへの軍事行動について「最大で10日から15日」との期限を示した。地政学リスクが高まるなか、20日の東京市場では日経平均が値を下げてスタート。半導体関連株や自動車株などが売られた。また、前日の米国では資産運用会社ブルー・アウル・キャピタル が一部ファンドの定期解約を当面停止することが明らかになった。これを受け、金融株への警戒感が台頭し銀行や証券株などが売られた。明日からの3連休を控え、ポジション調整の動きも強まるなか、日経平均は一時700円を超える下落となり5万6600円台まで値を下げる場面があった。ただ、下値には買いが流入し後場はやや下げ渋った。東証プライム市場の約8割の銘柄が下落した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A>やアドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>が安く、ソフトバンクグループ<9984>が下落。トヨタ自動車<7203>やソニーグループ<6758>が軟調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>、野村ホールディングス<8604>が売られた。住友ファーマ<4506>が大幅安となった。



半面、住友電気工業<5802>や古河電気工業<5801>が高く、ＩＨＩ<7013>や川崎重工業<7012>が上昇。三井金属<5706>や三菱商事<8058>、キーエンス<6861>が買われた。日本郵船<9101>や商船三井<9104>もしっかり。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、住友電 <5802>、大塚ＨＤ <4578>、三井金属 <5706>、浜ゴム <5101>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約64円。うち34円は中外薬1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ファストリ <9983>、イビデン <4062>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約385円。



東証33業種のうち上昇は4業種のみで、上昇率の上位から(1)非鉄金属、(2)海運業、(3)医薬品、(4)機械。一方、下落率の上位5業種は(1)証券・商品、(2)輸送用機器、(3)空運業、(4)その他金融業、(5)繊維製品。



■個別材料株



△スマレジ <4431> [東証Ｇ]

高市首相が消費税率変更に柔軟なレジ普及へ着手を指示。

△エイジス <4659> [東証Ｓ]

創業家･資産管理企業のTOBで買い付け価格にサヤ寄せ。

△ハーモニック <6324> [東証Ｓ]

「米国で減速機5割増産」との報道。

△北川精機 <6327> [東証Ｓ]

ＡＩＤＣ関連で急浮上しアクティビスト買い攻勢も思惑高を助長。

△大崎電 <6644> [東証Ｐ]

26年3月期最終利益･配当予想の上方修正と自社株買い発表を好感。

△サクサ <6675> [東証Ｓ]

英ＡＶＩが5％超保有で思惑。

△メイコー <6787> [東証Ｐ]

モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を2万3200円に増額修正。

△電子材料 <6855> [東証Ｓ]

ＨＢＭ向けプローブカードで業績飛躍期に。

△バイセル <7685> [東証Ｇ]

今期好業績見通しへの評価が続く。

△サイバダイン <7779> [東証Ｇ]

フィジカルAIのテーマに乗り上昇トレンド形成。



▼イントラマト <3850> [東証Ｓ]

ＮＴＴデータが株式売り出し。

▼住友ファーマ <4506> [東証Ｐ]

パーキンソン病治療の再生医療製品実用化も利益確定売りを浴びる。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)栄研化 <4549>、(2)リガクＨＤ <268A>、(3)メイコー <6787>、(4)大崎電 <6644>、(5)ファインデ <3649>、(6)三井金属 <5706>、(7)マルマエ <6264>、(8)ＩＨＩ <7013>、(9)東京計器 <7721>、(10)ホトニクス <6965>。

値下がり率上位10傑は(1)住友ファーマ <4506>、(2)ブックオフＧ <9278>、(3)アイシン <7259>、(4)ブレーキ <7238>、(5)マネフォ <3994>、(6)東洋エンジ <6330>、(7)リンクユーＧ <4446>、(8)サンリオ <8136>、(9)レノバ <9519>、(10)Ａｐｐｉｅｒ <4180>。



【大引け】



日経平均は前日比642.13円(1.12％)安の5万6825.70円。ＴＯＰＩＸは前日比43.61(1.13％)安の3808.48。出来高は概算で24億6834万株。東証プライムの値上がり銘柄数は296、値下がり銘柄数は1262となった。東証グロース250指数は745.89ポイント(14.74ポイント安)。



［2026年2月20日］





