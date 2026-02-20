タレント河合郁人（38）が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪で19日（日本時間20日）に行われたフィギュアスケート女子シングル・フリーの演技を振り返った。

坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダル、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルをそれぞれ獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は4位で、日本勢は3人が上位へ躍進。アリサ・リュウ（米国）が金メダルを獲得した。

番組では、日本人選手3人の滑りを中心に取り上げた。SP1位でこの日は最終滑走だった中井は、演技後に指を口に当てて首を傾げるポーズを披露。愛嬌抜群のシーンに、SNSでは話題沸騰となっている。

河合は「この首傾げの角度が、めっちゃきれいなんですよ」と、演技後のワンシーンについて熱弁。「振付じゃないですけど、指と同じ方にいくんじゃなくて、逆に行くのが、めちゃくちゃセクシーなんですよ」。番組でもリプレーを何度も流し、河合も「スターです。スターです、本当に」と興奮気味に語った。