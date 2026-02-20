◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）

今季から巨人でプレーする新助っ人右腕・マタ投手が、ここまでの状態について明かしました。

日本で迎える新たなシーズンに向け、WBCのベネズエラ代表を辞退し、春季キャンプに臨んでいるマタ投手。ここまでも順調に来ているそうで「練習のルーティーンや時差にも順応できており、早くシーズンが始まってほしいという思いがどんどん出てきている」と語ります。

ブルペンでは「球速よりも、ストライクゾーンにすべての球種が投げられているか」ということと、「ゾーンの近くでボールが動いているか」ということを意識しているとのこと。先日のライブBPについては「すべての球種でしっかりストライクが投げられたというところはポジティブなこと」と手応えを明かしました。

日本の食事では、焼き肉がお気に入り。日本野球の印象については「動きがあり、ミスの少ない野球をする」と語りながら、キャンプでの練習でも「すごく細かいところ、基礎のところをやっている印象」とコメントしました。ファンに向けてのコメントを求められると「優勝できるように頑張ります」と語り、ピースサイン。1年目からの躍動にも期待がかかります。