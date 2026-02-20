パリス・ヒルトン、45歳の誕生日を“生まれたままの姿”でお祝い
ソーシャライトで実業家、ミュージシャンの顔も持つパリス・ヒルトンが45歳の誕生日を迎え、“生まれたままの姿”にジュエリーとファーをまとった幻想的な写真を公開した。
【写真】パリス・ヒルトン“生まれたままの姿”で45歳誕生日を祝福
2月17日に誕生日を迎えたパリスが、日本時間2月19日にインスタグラムを更新。「生まれたままの姿で」とキャプションを添え、素肌にキラキラと輝くチョーカーとオペラグローブ、ニーハイソックス、そしてスティーブ・マデンのストラップシューズのみを身に着け、ファーのストールで身体を覆った写真を公開した。
撮影は艶やかなサテン地のカーテンで覆われた部屋で行われたとみられ、仕上がりは幻想的。美しい写真のほか、愛犬であるプリンス・トーキョー・ギズモ・ヒルトンとともに撮影に臨む様子など、舞台裏の映像も公開している。
かつてはお騒がせセレブとして名を馳せたパリスだが、先月はロサンゼルスの「AMC The Grove 14」にて、自身のドキュメンタリー映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催され、夫カーター・リウムと3歳の息子フェニックス、2歳の娘ロンドンとともにピンクカーペットに登場。華々しく活躍している。
誕生日の投稿には、ファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェから「私のゴージャスな女の子、お誕生日おめでとう!! 大好きよ」、ヘレナ・クリステンセンから「ハッピーバースデー」と祝福が寄せられているほか、ファンからは祝福コメントに混じり、「心の準備が出来ていなかった！ すごく素敵！」「アイコニック」「魔法のよう」「ワオワオワオ」などと感嘆の声が届いている。
引用：「パリス・ヒルトン」Instagram（＠parishilton）
【写真】パリス・ヒルトン“生まれたままの姿”で45歳誕生日を祝福
2月17日に誕生日を迎えたパリスが、日本時間2月19日にインスタグラムを更新。「生まれたままの姿で」とキャプションを添え、素肌にキラキラと輝くチョーカーとオペラグローブ、ニーハイソックス、そしてスティーブ・マデンのストラップシューズのみを身に着け、ファーのストールで身体を覆った写真を公開した。
かつてはお騒がせセレブとして名を馳せたパリスだが、先月はロサンゼルスの「AMC The Grove 14」にて、自身のドキュメンタリー映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催され、夫カーター・リウムと3歳の息子フェニックス、2歳の娘ロンドンとともにピンクカーペットに登場。華々しく活躍している。
誕生日の投稿には、ファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェから「私のゴージャスな女の子、お誕生日おめでとう!! 大好きよ」、ヘレナ・クリステンセンから「ハッピーバースデー」と祝福が寄せられているほか、ファンからは祝福コメントに混じり、「心の準備が出来ていなかった！ すごく素敵！」「アイコニック」「魔法のよう」「ワオワオワオ」などと感嘆の声が届いている。
引用：「パリス・ヒルトン」Instagram（＠parishilton）