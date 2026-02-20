「短気」「イキリ」「いつもナイフをちらつかせる"ヤバいやつ"」──容疑者の知人たちは、男の人物像についてこのようにこう口を揃えた。

2月14日深夜、大阪・道頓堀で少年3人が刺され、死傷する悲惨な事件が起きた。亡くなったのは奈良市に住む会社員、鎌田隆之亮さん（17）。被疑者として逮捕された無職、岩崎龍我容疑者（21）は「殺意はなかった」と供述しているそうだが、鎌田さんの遺体には犯行の凶悪さを物語る痕跡が残されていた。

大手紙在阪記者が語る。

「大阪府警は司法解剖の結果、鎌田さんの死因が心臓を貫くほどの刺し傷による心停止と大量出血だったと明らかにしました。胸への傷のほか、首にも複数の刺し傷が確認されており、府警は岩崎容疑者がかなり強い殺意をもって犯行に及んだとみている。凶器と思われる折りたたみ式ナイフは、逮捕と同時に押収されています」

事件の経緯も少しずつ明らかになってきた。舞台はすでに何度も報じている道頓堀「グリ下」だ。

「2月14日夜、岩崎容疑者はとある歌手が『グリ下』で行ったミュージックビデオの撮影にエキストラとして参加していた。捜査関係者によれば容疑者と鎌田さんは事件の直前に『グリ下』で会っていたとされており、この撮影中もしくは前後で顔を合わせていた可能性も考えられます」（同前）

この歌手とは「グリ下」から「トー横」まで、界隈の若者から人気を得ている男性ラッパーだ。15日21時ごろ、このラッパーがSNSに投稿した「グリ下」で前日に撮影されたミュージックビデオの切り抜き動画には、岩崎容疑者とみられる男の姿がある。バラクラバ（目出し帽）にメガネをかけ、模造刀らしきものを手にしている。鎌田さんらを刺したときに身につけていたものと同じ、赤の手袋をはめているのも確認できた。容疑者の逮捕は同日の10時半ごろ。さらには「グリ下界隈」のエキストラが大勢参加していたこともあってか、投稿主が男の存在に気づいていなかった可能性も高い。

容疑者はかねてより「グリ下」で"要注意人物"だと囁かれていた。一方で取材を進めると、容疑者を幼少期から知る人物らからは「いい子だった」との声も聞こえてくる。NEWSポストセブン取材班は男の地元を訪れた。

岩崎容疑者の"複雑な家庭環境"「おじいちゃん、おばあちゃんっ子だった」

岩崎容疑者の実家とされる一軒家は、大阪府泉佐野市にある。事件現場の道頓堀から距離にして45キロほどだ。

近隣に住む60代女性は「リョウガくんのことはニュースで見ました」と語る。

「あのお宅には娘さんが3人いて、リョウガくんは三女の子ども。ひとりめの旦那さんが亡くなって、再婚なさったそうです。旦那さんの連れ子だったお兄ちゃんと歳は少し離れていますが仲がよくて、いつも一緒に遊んでいた印象があります。

家庭環境は複雑だったと思う。実は、お父さんとされている人を一度もお見かけしたことがないんです。お母さんもしばらくして別の場所に住むようになったみたいだし」

岩崎家を知るというこの女性によれば、この家は容疑者の母親の実家だという。話を聞こうとインターホンを鳴らしたが、反応はなかった。

女性が続ける。

「リョウガ君は中学生までは、よく見かけていました。高校も行ってはいたみたいですけど、卒業したのかはわからない。この頃からあまり家にいた印象がないんです。会うと、小さい頃から〇〇さんと声かけてくれてね。『あら、さん付けで呼べて偉いね』って褒めたら嬉しそうにしていたのを覚えている。

2年前ほど前、リョウガ君のおじいさんが亡くなったときでしょうか。たまたま帰省したみたいで、そのとき会ったのが最後です。私が『なにしに行くん』と聞いたら、『灰皿買いに行くねん』というから、むかし来客用で使っていた灰皿をあげました。昔と変わらず可愛らしい印象でしたよ。おじいちゃん、おばあちゃんっ子でね。複雑な環境だけど、愛されていたんじゃないかと思いますよ」

祖父母に可愛がられていたという岩崎容疑者。おととし11月、祖父が他界した際に、自らの生育環境をSNSでこう打ち明けている。

〈僕の祖父は家族の誰よりも力が強く、それでいてとても心優しく、時には厳しく、懸命な人でした。幼くして両親と離れ母の実家に養子縁組し、腫れ物のような扱いを受けていた時期も常に祖父母はそばにいてくれました。僕はそんな祖父母が大好きで、誰よりも大切な人の1人でした。祖父がいなくなってしまって何か心にぽっかりと大きな穴が空いてしまったような、そんな気分です（以下略）〉（2024年11月2日。原文ママ）

前出の知人女性が嘆く。

「ニュースで顔をみても私の印象と一致しないんですよ。名前も顔も一緒なのに……。2年前とも印象がまったくちがう。ナイフを常に持っていたの？ あの可愛いリョウガ君が？ いまだに信じられない。本当にショックだし、何かの間違いであってほしい」

容疑者は2025年夏、SNSに〈いつら仲良い連れでもそーゆー考え方の奴とか女の子に平気で手あげる奴は普通にあーこいつ無理やわってなる〉などと投稿することもあった。他者をいたわる気持ちの変容は、いつ起きてしまったのだろう。

