元ブラジル代表ロマーリオ氏は、キングカズこと三浦知良よりも1歳年上

元ブラジル代表FWロマーリオ氏が60歳とは思えない鍛え上げられた肉体を披露した。

ブラジル代表として通算70試合55得点の実績を誇る稀代の名ストライカー。引退後には政界進出も果たしたが、2024年には自身が会長を務めるブラジルのアメリカFCで58歳にして現役復帰を果たしたことも大きな話題を呼んだ。

そんなロマーリオ氏は今年1月に60歳を迎えたが、その鍛え上げられた肉体とボールさばきは決して衰えていない。アルゼンチンメディア「ElCanciller」のXでは同氏がビーチサッカーに興じる動画が公開された。

ヘディングで得点をあげ、その後に軽やかなステップで踊る様子が公開されると、「かっこいいわぁ」「うますぎる」「イケ爺」「何したらこんなにしなやかな筋肉を維持できるの」といったコメントが寄せられていた。

日本では58歳のキングカズことFW三浦知良（福島ユナイテッドFC）のJリーグ復帰が注目されたが、ロマーリオ氏はそのカズよりも1歳年上。王国ブラジルが誇るレジェンドも今なお健在だ。（FOOTBALL ZONE編集部）