タレント河合郁人が20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）のフィギュアスケート女子で坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルで、ともに表彰台に上がったことに感激した。

河合は、中井が「緊張しない」と発言していたことに、「すごいですね」と驚いた。演技には「競技を見ていて、これが私がやりたかったやつなのよ、という楽しさだったりとか、みんな私を見て、こんな楽しいんだよ、というのがすごい表現されている」とした。坂本については「一方で、坂本選手の芸術品のような、自然とみんなの目が向くような。2人とも日本人の選手というところがすごいですね」と層の厚さを受け再び、驚きを伝えた。

また、坂本が試合前に「びびっている」と発言していたことにも触れた。「25歳くらいになって本当にびびっていると、言葉にするのってめちゃくちゃ恥ずかしい。それを言えているのがカッコいい。大人になってくると、びびってたり、緊張しているのをみんなに見せたくないから隠そうとするけど、自ら言葉で発してるという姿がカッコいいと思いました」と語った。「弱さを見せるのも強みだと思います」とMC石井亮次も同調していた。