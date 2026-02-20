犬にとってストレスな飼い主の行動

1.気分や都合によって態度が変わること

犬にとってストレスな飼い主の行動は、気分や都合によって態度が変わることです。

気分が悪いからといって、おもちゃをピーピー鳴らして遊んでいる愛犬を「うるさい！」と叱ったり、都合が悪いからといって、遊んでほしくて甘えてくる愛犬を“無視”したりすることが挙げられます。

そして、犬は飼い主の気持ちを読み取ったり、その場の空気を読んだりすることができる動物です。

飼い主の機嫌が悪いことも分かりますし、忙しそうにしていることも分かります。本当は構ってほしくても、甘えたくても我慢してしまうことで、強いストレスを感じているのです。

2.感情的になって怒鳴ること

犬にとってストレスな飼い主の行動は、感情的になって怒鳴ることです。

犬が悪い行動をしたとき、「ダメだよ」と教えてあげることは大切なことです。しかし、感情的になって怒鳴られても犬には伝わりません。

「怒鳴られて怖い」という気持ちだけが犬に残ります。そのため、また悪い行動を繰り返しますし、その度にまた怒鳴られてしまうのです。

繰り返されることで萎縮してしまう犬もいますし、飼い主を避けるようになってしまう犬もいます。

3.スキンシップを強要すること

犬にとってストレスな飼い主の行動は、スキンシップを強要することです。

愛犬を撫でていたとき、スッと立ち上がって離れてしまったことはありませんか？愛犬を抱っこしようとしたとき、サッと逃げられてしまったことはありませんか？

「もう撫でられたくない」「抱っこされたくない」というサインです。

それでも執拗に撫でたり抱っこしたりすることは、スキンシップの強要です。

体をゆっくり休めることができなくなってしまったり、心に強いストレスを抱えてしまったりし、体調不良の原因になることがあります。

4.お散歩がやっつけ作業になっていること

犬にとってストレスな飼い主の行動は、お散歩がやっつけ作業になっていることです。

ニオイを嗅ぐことを極端に制限すること、排泄が終わったらお散歩も終わりにすることなどが挙げられます。

犬がお散歩中に最も楽しみにしていることは、実はニオイを嗅ぐことです。ニオイを嗅ぐことで情報を収集したり、安全を確認したりすることは、本能による行動です。

本能による“ニオイを嗅ぎたい”という気持ちが抑えつけられると、お散歩の満足度が下がりますし、心に強いストレスを感じます。

お散歩の目的が排泄をさせることになってしまうと、運動不足にもなりますし、ストレスを発散することもできず、愛犬の楽しみを奪ってしまっています。

愛犬に精神的負担をかけないための心得

「威厳のある強い飼い主」ではなく「安心できる存在」になること 愛犬が発するカーミングシグナルを見逃さないこと 「叱る」よりも「褒める」を意識すること 生活リズムを一定に保ち続けること

そして、「犬を犬として扱うこと」が大事だと思います。大切な我が子であり家族ですが、人間と同じように扱われることで強いストレスを感じることがあります。

愛犬の性格をよく知ること、愛犬の好きと嫌いを知ること、愛犬の得意と苦手を知ることも、飼い主としてのよい行動に繋がると思います。

まとめ

犬にとってストレスな飼い主の行動を4つ解説しました。

気分や都合によって態度が変わること 感情的になって怒鳴ること スキンシップを強要すること お散歩がやっつけ作業になっていること

一般的に「犬は飼い主の〇〇な行動が好き」と言われていることが、愛犬にとっては「飼い主の苦手な行動」であることがあります。

愛犬への接し方に悩んでしまったときは、いろんな行動パターンでアプローチしてみましょう。愛犬が喜ぶ行動は何かを探ることも必要です。

(獣医師監修：後藤マチ子)