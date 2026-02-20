サンスター文具は、スタンプの印面に色を塗る時や、スタンプを押した後の色塗りにも使えるスタンプ用2WAYマーカー「nurin（ヌリン）」（4本セット全4種）を、2月中旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定になっている。



商品特長は、スタンプの印面にインクを塗るための「平筆」と、スタンプを押した後の色塗りに使える「細筆」を1本にまとめた、スタンプ専用の2WAYマーカー。「平筆」は、印面に密着しやすい平たいペン先で、ヘラのように“面”を当てて大きく塗ることができる。ムラが出にくく、インクがしっかりとのるため、スタンプをきれいに押すことができる。



一方、「細筆」はスリムなペン先で、スタンプを押した後に上から色を重ねることができる。印面の色付けから、押した後のデコレーションまで、これ1本でスタンプのアレンジ幅がぐっと広がる。

［小売価格］各990円（税込）

［発売日］2月中旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp