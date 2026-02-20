「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品は、人気キャラクター「ちいかわ」をパッケージにデザインしたフィッシュソーセージの第4弾を全国のスーパーマーケット等で発売する。

人気キャラクター「ちいかわ」をパッケージにデザインした、カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージ。クラッカーを鳴らしているちいかわたちがかわいいパッケージになっている。

今回からおまけカードを一新し、「クリアカード」になる。フォトフレームやカードスタンドに飾ったり、スマホケースにはさんだり、本や雑誌のしおりにしたりと、いろいろな使い方ができる丸大オリジナル「クリアカード」（全12種）1枚入り。

第4弾のクリアカードのラインアップは同社ホームページのちいかわ特設サイトで詳しく紹介する。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれている。この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、消費者の幸せな食生活に貢献していく考え。

［小売価格］200円（税込）

［発売日］3月上旬

丸大食品＝https://www.marudai.jp