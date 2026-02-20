AOKIが展開する「ORIHICA（オリヒカ）」は、脚をまっすぐ・長く・キレイに見せる「ORIHICAフラミンゴPANTS」シリーズを、2022年1月から販売している。今回、機能性をアップデートした新商品として、春の新モデルとなる「タックワイドパンツ」を発売した。同商品は、ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップで販売している。

「ORIHICAフラミンゴPANTS」は、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツとして、販売開始以来多くの消費者から支持を得ている。昨今の気候変動やオフィスカジュアル需要の高まりを受け、今季は透け感が気になる白やピンクの明るいカラーに採用している「透け防止素材」に加え、新たに「撥水機能」を追加した。雨や泥はねなどの汚れがつきにくく、天候が変わりやすい時期でも快適に着用できる。

また、すっきりとしたシルエットが人気の「テーパードパンツ」の他に、トレンド感のある「タックワイドパンツ」が春の新モデルとしてラインアップに加わった。ベルトループ下からピンタックを入れることで縦長のラインを強調。フロントタックとセンタープリーツが脚を長くまっすぐに見せ、高く設定したウエスト位置によって脚長効果抜群になっている。腰回りに適度なゆとりをもちながらもヒップラインからすっきり見えるシルエットと、太すぎず細すぎないバランスが絶妙な裾幅によって、美脚見えを叶える1本として提案する。

これからもORIHICAは、消費者のニーズに寄り添い、気候変動やオフィススタイルの変化に対応した商品を開発・販売していく考え。



「ORIHICAフラミンゴPANTS」

高く設定したウエスト位置による美脚効果が特長の「ORIHICAフラミンゴPANTS」。定番のテーパードタイプは、センタープリーツと高めの膝位置、そして裾に向かって細くなるシルエットが脚を長くまっすぐに見せてくれる。春の新モデルとして登場したトレンド感のあるタックワイドタイプは、フロントタックからセンタープリーツへのラインをつなげ、後ろ姿のシルエットまでこだわった一着になっている。ワイドでありながらもたつきのない、すっきりとした美脚見えを実現した。

今季から新たに撥水機能を付加した。雨や泥はねなどを弾きやすいため、天候やシーンを問わず「美脚ライフ」を楽しめる。

春らしい白やピンクといった明るいカラーには、光の透過を抑える「フルダル糸」を使用した素材を採用した。インナーの透け感が軽減され、薄着になる季節でも安心して着用できる。

［小売価格］各8789円（税込）

AOKI＝https://www.aoki-style.com