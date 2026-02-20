

「LAMY safari KURUTOGA inside」

三菱鉛筆は、ドイツ ハイデルベルクに本社を置くC.Josef Lamy GmbH（以下、Lamy社）が取り扱うLAMYブランドの商品ラインアップにおいて最も人気のある「LAMY safari（ラミー サファリ）」シリーズに、“芯が回ってトガりつづける”シャープ「クルトガ」の機能を搭載した新規設計モデル「LAMY safari KURUTOGA inside（ラミー サファリ クルトガ インサイド）」（芯径：0.5mm／軸色：全4色）を3月13日に発売する。





同社は、2024年2月29日付の「C.Josef Lamy GmbHの持分の取得（連結子会社化）に関するお知らせ」において公表した通り、Lamy社を同社グループの仲間に迎えた。創業150年に当たる2036年のありたい姿2036（長期ビジョン）である「世界一の表現革新カンパニー」となることに向けて、Lamy社の誇るブランド力とデザイン力に同社の技術力を融合させることで、さらなるシナジー創出を目指している。

その取り組みの第1弾として、昨年1月に「LAMY safari JETSTREAM inside」をLAMYブランド商品として発売し、「LAMY safari」シリーズのデザイン性と「JETSTREAM」のなめらかな書き味のコンビネーションに多くの反響を得た。



今回は、その第2弾として、新規設計モデル「LAMY safari KURUTOGA inside」をLAMYブランド商品として新発売する。「KURUTOGA」は、シリーズ累計販売本数1億本を突破し、“芯が回ってトガりつづける”という特長は日本市場を中心に好評を得ており、「LAMY safari」のデザイン性の高い軸にクルトガ機能を搭載することで、新たな価値を提供しブランド認知を拡大していく考え。

［小売価格］4180円（税込）

［発売日］3月13日（金）

三菱鉛筆＝https://www.mpuni.co.jp