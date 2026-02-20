UCC上島珈琲（以下、UCC）は、2月22日の「猫の日」にちなんで、UCC公式オンラインストア限定の猫好きのための「猫づくしコーヒーセット」3種類を発売する。あわせて犬好きの人にも楽しめる「犬づくしコーヒーセット」2種類をラインアップし、計5種類のセットを2月19日10時から販売を開始する。

「猫づくしコーヒーセット」「犬づくしコーヒーセット」は、COFFEE STYLE UCCが販売する、UCC独自技術「フレッシュキューブ」で1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒー「CAFE＠HOME（カフェアットホーム）」のコーヒーセット。コーヒー粉を1杯分ごとに真空パックすることで、酸化を防ぎ、鮮度を最大限に保つため、家庭でも挽きたての香りと味わいをいつでも楽しめる。また、ドリップ用フィルターも付属しているので、お湯を用意するだけで、簡単においしいコーヒーを淹れることができる。愛猫や愛犬との過ごす時間は、日常の中で心がほっと和む大切なひとときだとか。可愛らしい猫・犬グッズとともに、「CAFE＠HOME」ならではの気軽に淹れられるおいしいコーヒーを味わいながら、家庭での愛猫・愛犬とのゆったりとした時間より心地よく豊かなものとなるよう、ぜひ楽しんでほしいという。



「＜ポーチ付き＞猫づくし くつろぎコーヒータイムセット」

「＜タオル付き＞猫づくし ほっこりコーヒータイムセット」は、「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの「CAFE＠HOME」のコーヒー6杯分と、後ろ姿が愛おしい猫柄のタオルや、猫の顔をかたどった“にゃんとも”おいしいスイーツが入ったセット。猫好きの来客の際には、猫型の砂糖をコーヒーに添えればきっと会話も弾む。



「＜ポーチ付き＞猫づくし くつろぎコーヒータイムセット」は、「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの「CAFE＠HOME」のコーヒー6杯分と、ドット柄が重なって様々な模様の猫が現れる、日常使いにちょうどいいポーチの入ったセット。おいしそうなスイーツとじゃれる猫柄パッケージのバームクーヘンは、コーヒータイムのお供にぴったりだとか。



「＜マグ・タオル付き＞ 猫づくし ごほうびコーヒータイムセット」

「＜マグ・タオル付き＞ 猫づくし ごほうびコーヒータイムセット」は、「CAFE＠HOME」の人気商品12種とスイーツ、猫のマグやタオルなどが詰め合わせになっている豪華なセット。猫が大集合したマグには、きっとあなたの愛猫と同じ柄の子も見つかるかも。シルエットがかわいらしい猫柄の和たおるや、猫耳が付いたパッケージのスイーツも入っている。自分のごほうびにも、猫グッズに目がないあの人への贈り物にも最適となっている。



「＜タオル付き＞犬づくし コーヒータイムセット」

「＜タオル付き＞犬づくし コーヒータイムセット」は、「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの「CAFE＠HOME」のコーヒー6杯分と、「ワン！」と聞こえてきそうな無邪気な表情をした、かわいい犬型の砂糖が入ったセット。ころころとポーズを変える愛らしい豆柴柄のタオルは、落ち着いた藍色のかっこよさも持ち合わせている。



「＜タオル付き＞犬づくし デカフェコーヒータイムセット」

「＜タオル付き＞犬づくし デカフェコーヒータイムセット」は、どんな時でもあなたに寄り添う、デカフェコーヒー3種×2個ずつと、可愛い犬型の砂糖・富士山からひょっこり顔をのぞかせる豆柴柄のタオルが一緒になったセット。戌の日にちなんだ「安産祈願」の贈り物にも最適だとか。セットのコーヒーはカフェインレスなので、妊婦にも安心しておいしいコーヒーを楽しんでもらえる。

［小売価格］

＜タオル付き＞猫づくし ほっこりコーヒータイムセット：3500円

＜ポーチ付き＞猫づくし くつろぎコーヒータイムセット：4300円

＜マグ・タオル付き＞ 猫づくし ごほうびコーヒータイムセット：5600円

＜タオル付き＞犬づくし コーヒータイムセット：3000円

＜タオル付き＞犬づくし デカフェコーヒータイムセット：3000円

（すべて税込）

［発売日］2月19日（木）

