青山商事は、現代のビジネスパーソンが求める「ハイブリッド・スタイル」のニーズに対応する圧倒的な伸縮性とフォーマルな見た目を両立させたジャージー生地の「伸びるスーツ」を、2月19日からスーツスクエア全店および、公式オンラインで発売した。

近年、ワークスタイルの多様化に伴い、ビジネスウエアのカジュアル化が急速に進んできた。しかし、対面でのコミュニケーションや重要な会議において“カジュアルになりすぎた服装を整えたい、だけれども楽にスーツを着用したい”というビジネスパーソンの価値観も変化してきている。こうした「リラックス感（楽に着用したい）」と「きちんと感（フォーマルな見た目）」の相反する需要に応えるため、スーツスクエアでは「ハイブリッド・スタイル」として高機能ジャージー生地を採用した「伸びるスーツ」を企画した。





同商品は、「ジャージー生地はカジュアルすぎる」という従来のイメージを払拭させるため、特殊な染色・プリント工程を駆使することで、布帛（織物）のような繊細で奥行きのある生地感を表現している。シルエットは、細身でスッキリとしながらも、ジャージー特有の体の動きに追従する高い伸縮性により、ストレスなく着用ができる。またパンツの内側には、ウエストゴムを採用することで立ち座りの圧迫感を軽減する他、消えにくい折り目（センタークリース）加工を施すなど、長時間のデスクワークや移動時も快適に過ごせるスーツとなっている。

［小売価格］3万2890円（税込）

［発売日］2月19日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp