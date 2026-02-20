渡辺美奈代“レンジのみ”簡単作り置きおかず披露「忙しい日に助かる」「神レシピ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月19日、自身のInstagramを更新。簡単作り置きおかずを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「神レシピ」と話題のほうれん草の胡麻和え
渡辺は「Minayoごはん」とつづり、ほうれん草の胡麻和えの作り方を動画で紹介。ほうれん草を食べやすい大きさにカットし、袋に入れて電子レンジで加熱する手軽な工程を公開した。600wで1分30秒〜2分ほど加熱し、粗熱を取って調味料と和えれば完成だと説明している。
レシピは、ほうれん草1束に黒すりごま大さじ2、砂糖小さじ2、醤油大さじ1、はちみつをひと回し。簡単に作れて、見た目にも美味しそうな作り置きおかずとなっている。
この投稿には「絶対おいしいやつ」「これ真似したい」「レンジでできるの最高」「忙しい日に助かる」「常備菜にしたい」「神レシピ」といった反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
