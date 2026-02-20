蛯原友里＆ILMARI夫婦、ラグジュアリーな2ショットに反響「おしゃれすぎる」「最高にお似合い」
【モデルプレス＝2026/02/20】モデルの蛯原友里が、2月20日までに自身のInstagramを更新。夫でHIP HOPグループ・RIP SLYMEのILMARIとの2ショットを公開した。
また別の投稿では、ILMARIと寄り添うように座る2ショットなどを載せるとともに、「37年にわたりエルメスのメンズコレクションを手がけたヴェロニク氏の最後のコレクションを拝見することができ、胸がいっぱいになるほどの感動を覚えました」「静かな強さと、積み重ねられてきた美学が溢れる世界観。素晴らしくて、最高すぎて、この場にいられたことが何より幸せでした」と思いをつづっていた。
【写真】46歳カリスマモデル「おしゃれすぎる」オーラ漂う夫婦ショット公開
◆蛯原友里、夫・ILMARIとの2ショット披露
2月18日に東京高速道路で開催されたラグジュアリーブランド「エルメス」の2026年秋冬メンズコレクションショー「BRIDGE OF LIGHT」に出席したことを報告した蛯原。投稿された動画では、黒のハイネックのトップスにグレーのスカートと黒のロングブーツを合わせたスタイルでILMARIと並んでポーズを決める姿や幻想的にライトアップされた会場を楽しむ2人の仲睦まじい姿が収められていた。
◆蛯原友里の投稿に「最高にお似合い」と反響
この投稿は「2人ともおしゃれすぎる」「素敵な夫婦」「かっこいい」「最高にお似合い」と反響を呼んでいる。
蛯原は2009年にILMARIと結婚し、2015年11月に第1子男児を、2021年11月に第2子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】