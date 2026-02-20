「リアルが充実している」の略語は？意外と知らない人もいるかも…！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「リアルが充実している」の略語は？

「リアルが充実している」の略語はなんでしょうか？ ヒントは、略すと3文字になります。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「リア充」でした！ リア充とは、リアルつまり現実での生活が充実している人をさすネットスラング（インターネット上の掲示板やSNSなどで発生し使われる俗語）です。 ちなみに、｢リア充＝恋人がいる人」という意味に捉えられることが多いですが、必ずしも恋人がいるかどうかを指しているわけではありません。 現在では、「人間関係が充実している」「夢中になれるものがある」など幅広くリアルでの生活が充実している人のことをリア充と呼ぶ傾向にあるようです。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『マイナビニュース』

ライター Ray WEB編集部