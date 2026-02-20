【エディオン：拡張パック「ニンジャスピナー」抽選販売】 抽選期間：2月20日10時～3月1日23時59分 当選発表 各店舗：3月12日 ネットショップ：3月6日 購入期限 各店舗：3月13日～3月16日 ネットショップ：3月6日～3月8日

エディオンは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ニンジャスピナー」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月1日23時59分まで。当選発表は各店舗が3月12日、ネットショップが3月6日に行なわれる。

今回エディオンに入荷予定の本製品の抽選販売を実施しており、専用フォームより携帯電話番号を入力することで応募ページにアクセスすることができる。

受付は各種会員限定（クレジット機能付きエディオンカード（家族カード含む）、あんしん保証、ID、アプリ会員様）のみとしているほか、応募制限としてエディオントレカ取扱い店舗は最大各1BOX、トレカ・キャピタル各店舗は最大各2BOXまで申込することができる。

なおエディオンの店舗抽選とトレカ・キャピタルの店舗抽選は別々で受付を行なっているが、重複応募の場合は、全ての応募が無効となるほか、異なる携帯電話番号での申込みであっても同一ユーザーからの複数の申込があった場合には、全ての応募が無効となる。

□エディオン各店舗「拡張パック ニンジャスピナー」抽選販売応募フォームのページ

□トレカ・キャピタル各店舗「拡張パック ニンジャスピナー」抽選販売応募フォームのページ

エディオン各店舗・ネットショップの抽選販売内容

トレカ・キャピタル各店舗の抽選販売内容