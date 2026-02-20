エディオンにてポケカ拡張パック「ニンジャスピナー」の抽選販売実施！トレカ・キャピタル各店舗は最大2BOX、エディオン各店舗は最大1BOXまで申込可能
エディオンは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ニンジャスピナー」の抽選販売を実施している。抽選期間は3月1日23時59分まで。当選発表は各店舗が3月12日、ネットショップが3月6日に行なわれる。
今回エディオンに入荷予定の本製品の抽選販売を実施しており、専用フォームより携帯電話番号を入力することで応募ページにアクセスすることができる。
受付は各種会員限定（クレジット機能付きエディオンカード（家族カード含む）、あんしん保証、ID、アプリ会員様）のみとしているほか、応募制限としてエディオントレカ取扱い店舗は最大各1BOX、トレカ・キャピタル各店舗は最大各2BOXまで申込することができる。
なおエディオンの店舗抽選とトレカ・キャピタルの店舗抽選は別々で受付を行なっているが、重複応募の場合は、全ての応募が無効となるほか、異なる携帯電話番号での申込みであっても同一ユーザーからの複数の申込があった場合には、全ての応募が無効となる。
□エディオン各店舗「拡張パック ニンジャスピナー」抽選販売応募フォームのページ
□トレカ・キャピタル各店舗「拡張パック ニンジャスピナー」抽選販売応募フォームのページ
エディオン各店舗・ネットショップの抽選販売内容
トレカ・キャピタル各店舗の抽選販売内容
💡トレカキャピタルなんば本店💡- トレカキャピタルなんば本店【公式】 (@Trecapi_namba) February 20, 2026
ポケモンカードゲームMEGA拡張パック
ニンジャスピナー
抽選応募受付を開始致しました。
注意事項を必ず読んでからご応募をお願い致します。
下記URLからご応募頂けます。https://t.co/Xfr4rtyQzq pic.twitter.com/Chf2CE5zBv