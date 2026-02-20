19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件で、逮捕された男は、最初に高齢の男性の腹部を刃物で刺したあと、女性と男性警備員を切りつけたことが、捜査関係者への取材で分かりました。



殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区西新の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。



警察の調べに対し「私がしたことに間違いありません」と話し、容疑を認めていて、ほかの2人を刺したり切りつけたりしたことについても認める供述をしています。ケガをした3人と面識はないと話しているということです。





事件の捜査を行っている早良警察署から最新の情報を伝えてもらいます。■奥村誠悟記者はい。警察の調べに対し、吉井容疑者は落ち着いて応じ、会話も成立しているということです。吉井容疑者の身柄は21日、こちらの早良警察署から福岡地方検察庁に送られ、動機面や経緯について捜査が続けられます。警察などによりますと、吉井容疑者は図書館で、小さな字が読みにくい人のために活字を大きくした「大活字本」などが置かれている場所の近くにある閲覧スペースで、80代の男性の腹部を刺した後、エントランスホールに移動して女性の首を切りつけ、その後、70代の男性警備員に取り押さえられたことが分かっています。また、福岡市総合図書館は21日以降、平常通り開館する予定です。警備員の巡回の頻度を増やすとしています。以上、中継でした。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月20日午後3時50分ごろ放送