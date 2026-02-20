【書評】『歴史小説のウソ』／佐藤賢一・著／ちくまプリマー新書／990円

【評者】澤田瞳子（小説家）

初めに告白すると、私は本書の刊行を親しい歴史研究者から教えられて知った。その関心の持たれ方こそ、この書籍の主たるテーマである歴史小説と歴史学の関係性がすでに象徴されていると言っても過言ではない。

同じ歴史を扱いつつも手法が異なるこの二つはしばしば、対立する存在と受け止められてきた。正直に言えば、互いを嫌う作家や研究者も皆無ではない。だが大学院で中世フランス史を研究するかたわら、小説家デビューを果たした筆者は、これら二つを単純な対立概念とは位置づけない。歴史小説は人間の真実を捉えるもの、歴史学は時代の真実を引き出すものと冒頭に定義した上で、それぞれの異なる来し方や役割について解く。

たとえば近所の神社の来歴、ゲームに登場する戦国武将。生活の中に身近に存在するがゆえに、我々はこれら二つの差異や己の歴史を見る目について深く考えることを忘れがちだ。それだけに西洋史・日本史の知識をふんだんにちりばめながら、そもそも歴史とは何かとの点から解き明かす筆者の丁寧な眼差しは、多くの読者にとって新鮮な導きとなるに違いない。

一方で「では歴史小説とは何か」と語る中で、筆者は己の歴史創作の手法を包み隠さず披瀝する。私なぞはそこまで明かしていいのかとハラハラしてしまうが、創作に関心がおありの方には、自身の歴史との向き合い方を考えるとともに、またとない創作の手引きになるはずだ。

加えて本書のそこここで筆者は歴史創作や特定の史観を求めずにはいられぬ人々の精神にも触れており、歴史を巡る人々の精神についても考えさせられる。その上で投げかけられる提言は、決して容易なものではないが、現代社会に生きる読者への深い信頼を物語っている。歴史との関わり方を根本から見直す目を提示する、刺激的かつ清新な一冊である。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号