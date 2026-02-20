2024年1月の制度開始から丸2年が経過し、いよいよ3年目の運用フェーズに突入した新NISA。家計診断・相談サービス『オカネコ』を運営する株式会社400F（東京都中央区）が実施した「オカネコ 新NISA3年目の利用実態調査」によると、新NISAを利用している人の約9割に「利益」が出ていることが明らかとなりました。



【調査結果を見る】新NISA開始から現在までの運用成績は？

調査は、全国の30〜60代以上の同サービスユーザー382人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



まず、「新NISA開始から現在までの運用成績」を尋ねたところ、「大きなプラス（+20%超）」が44.9%、「プラス（+1%〜20%以下）」が45.3%となり、約9割に利益が出ている状態であることがわかりました。



また、「新NISAを利用した感想」については、利用者の9割以上が「満足」（非常に満足している37.5％、どちらかというと満足56.3％）と回答しています。



一方で、「不満」（どちらかというと不満3.5％、不満2.7％）と答えた人の理由としては、「期待したほど利益が出ていない」（37.5%）を抑え、「投資資金の捻出が苦しい」43.8%が最多となりました。



次に、「2026年の成長投資枠の活用方法」について尋ねたところ、「つみたて投資枠と同じ投資信託を買い増す」（52.4%）が過半数を占めた一方で、個別資産への投資意欲では、「日本の高配当株・優待株」（37.2%）が「米国個別株・ETF」（18.4%）の約2倍となりました。



他方、新NISAを利用していない層に対し、その理由を尋ねたところ、「投資初心者なのでリスクが怖い」（32.5%）、「投資にまわせるお金がない」（31.7%）、「手続きが面倒・億劫だから」（25.4%）といった回答が上位に並んだほか、「株価が高値圏にあり、今始めると損をしそう」（14.3%）や「開始直後のブームに乗り遅れ、今さら始めてもメリットが少なそう」（12.7%）などの意見も見られました。



最後に、新NISAの生涯非課税保有限度額である「1800万円の使い切り計画」について尋ねたところ、「投資期間10〜15年以内」（37.6%）が最多となり、「最短（2028年まで）」（24.8%）は2割強にとどまりました。



◇ ◇



【出典】

▽家計診断・相談サービス「オカネコ」調べ